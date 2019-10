Wo sind die Maulwürfe vom Landsberger Wiesengrund?

Plus Ein Anwohner macht sich Sorgen, weil er kaum noch Erdhaufen gesehen hat. Wie die Stadt Landsberg die geschützten Tiere vor der einer Bebauung umsiedeln will und wie ein Biologe das Phänomen erklärt.

Wo künftig Menschen wohnen sollen, lebt vielleicht schon jemand anders: Auf dem Wiesengrund an der Schongauer Straße in Landsberg sind es zum Beispiel Maulwürfe, eine wie fast alle heimischen Tierarten in Deutschland besonders geschützte Tierart. Sie dürfen nicht einfach vertrieben, gefangen oder getötet werden, wenn dort gebaggert wird. Doch wie viele Maulwürfe gibt es dort überhaupt noch? Ein Anwohner von der anderen Seite der Schongauer Straße zeigte sich besorgt, als er im Spätsommer fast keine Maulwurfhügel mehr vorfand.

Diese hatte es zum Beispiel im Frühling 2018 noch in sehr großer Anzahl gegeben und der Anwohner fragt sich, ob das Verschwinden der meisten Erdhaufen vielleicht eine nicht natürliche Ursache haben könnte. Nur noch ein Bruchteil der Hügel sei im August dort zu sehen gewesen, und im Laufe des Sommers habe er auch gesehen, wie die Wiese von großen Maschinen befahren worden sei. Der Anwohner fragt sich: Wurden die Maulwürfe gar vertrieben oder getötet?

Warum es im Frühling besonders viele Haufen gibt

Bei der Stadt Landsberg verweist man auf das Umsiedlungskonzept, das sich die Verwaltung im Sommer 2018 von zwei Biologen hatte erarbeiten lassen. Einer der beiden Fachleute ist Martin Königsdorfer. „Es gibt durchaus Aktivitätsunterschiede“, schickt Königsdorfer voraus. Im Frühjahr zum Beispiel seien die Maulwürfe am aktivsten. Da sei die Paarungszeit und das mache sich auch an einer besonders großen Zahl von Erdhaufen bemerkbar. Maulwürfe seien Einzelgänger, doch in dieser Zeit müssten Männchen und Weibchen zusammenkommen und entsprechend viel werde gegraben, was viel „Aushub“ verursache.

Gehe es auf den Winter zu, sehe man üblicherweise nicht mehr so viele Erdhügel auf den Wiesen. „Da geht der Maulwurf mehr in die Tiefe und deponiert die Erde in älteren Gängen“, erklärt Königsdorfer weiter. Aktuell scheint auf dem Wiesengrund jedoch noch nichts auf einen bevorstehenden Winter hinzudeuten. Dort finden sich gerade wieder etliche frische Haufen, allerdings nicht in der Dichte wie im Frühling. Aber es sieht nicht aus, als würde die Maulwürfe den Wiesengrund freiwillig für den Menschen räumen.

Die Zahl der Tiere dürfte überschaubar sein

Deshalb hatte die Stadt Landsberg ein Umsiedlungskonzept erarbeiten lassen. So einfach ist ein Maulwurfsumzug nämlich nicht zu bewerkstelligen, auch wenn ihre Zahl kleiner ist als die zahlreichen Erdhaufen vermuten lassen. Rund 2000 Quadratmeter groß ist das Revier eines Maulwurfs, informiert das Gutachten. Auf der Fläche von 1,75 Hektar dürften deshalb wohl kaum mehr als zehn Tiere zu finden sein. Umgesiedelt werden sollen die Maulwürfe auf ein städtisches Grundstück südlich der Firma Isotex. Die Experten empfehlen, dort die Grasnarbe aufzubrechen, damit die Tiere sich leicht wieder in die Erde eingraben können.

Doch wie wird man den verborgen lebenden Tieren überhaupt habhaft? „Parallel zur Flächenbeschaffung und -vorbereitung können Lebendfallen im Fachhandel erworben beziehungsweise nach geeigneter Anleitung selbst gebaut werden. Es werden zirka 20 Fallen empfohlen“, heißt es in dem Umsiedlungskonzept. Die Fallen dürften nur von qualifiziertem Personal (zum Beispiel Inhaber eines Jagdscheins mit Fallenlehrgang) aufgestellt werden. Es müsse für reichlich Futter gesorgt werden. Die Fleischfresser seien auf eine ständige Nahrungszufuhr angewiesen, sie könnten innerhalb eines Tages verhungern. Zudem seien sie sehr stressanfällig, Stressereignisse führten oft zum Tod. Auch deshalb müssten die Fallen dann täglich zweimal kontrolliert werden, damit die Zeit der Gefangenschaft möglichst kurz bleibe und die Tiere schnell zur Ersatzfläche gebracht werden.

Im Stadtrat geht es am 23. Oktober wieder um den Wiesengrund

Der ideale Umsiedlungszeitpunkt sei der Übergang vom Winter zum Frühjahr, kurz bevor die Paarungszeit beginne. Kommt also 2020 der Umzug? Momentan ist der Stadtrat wegen der Bebauung des Wiesengrunds immer noch in der Findungsphase. Zuletzt wurde im September wieder ein Planungsentwurf im Bauausschuss präsentiert.

Unklar ist nach wie vor, wer das Gelände bebauen soll. Darüber gehen im Stadtrat die Meinungen auseinander. So gibt es den Vorschlag, das Gelände der neuen bayerischen Wohnungsbaugesellschaft „BayernHeim“ zur Verfügung zu stellen, andere drängen dazu, dass die Stadt selber baut. Am 23. Oktober liegen dazu im Stadtrat wieder eine Reihe von Anträgen aus verschiedenen Fraktionen vor.