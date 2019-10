vor 30 Min.

Woast des no?

Sieglinde Soyer sammelt Erinnerungen an den Hauptplatz früherer Jahre. Von einem Mord und stets passenden Hosen

Von Silke Feltes

Früher war alles anders. Ob es besser oder schlechter war, steht auf einem anderen Blatt. Aber wie anders war es nun? Wer erinnert sich noch, an all die alten Geschäfte am Landsberger Hauptplatz der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre? Stadtgeschichtlich kann man allenthalben nachlesen, in den Geschichtsblättern des Historischen Vereins sowie dem einen oder anderen Werk der Stadtheimatpfleger. Aber wo genau hat die ältere Generation ihre Jugend verbracht? Wer hat einem nochmal diese schlecht sitzenden Hosen verkauft? Und wer weiß noch, wo der Hausmeister ein junges Mädchen ermordet hat?

Sieglinde Soyer, Vorsitzende des Vereins der Landsberger Gästeführer, hatte dazu aufgerufen, „Erinnerungen aufzufrischen“, wie es in den 1950er- bis 1990er-Jahren rund um den Hauptplatz ausgesehen hat. Ihr Ziel: Informationen von Alt-Landsbergern sammeln und den jungen Gästeführern, diese Erkenntnisse weiterzugeben.

Gekommen sind 13 ältere Frauen sowie zwei Männer. „Ja mei“, seufzt beispielsweise Sieglinde Kieming, „zur Frau Schmied vom Hotel Goggl, da hat mei Mama früher immer des frische Gmias hinbracht. Wir hatten ja nix anderes, nur die paar Pfennig, die der Garten hergab.“ Viele Erinnerungen kommen hoch, während Sieglinde Soyer schon weiter drängt, der Hauptplatz ist groß, „ratschen können wir hinterher“, sagt sie.

Da, wo heute „der Tom Tailor“ sein Geschäft hat, gab es früher „Kaiser‘s Kaffee-Geschäft“, „eine Sensation in Landsberg“, da sind sich die Frauen einig, war es doch der erste Supermarkt in Landsberg. Das müsste im Jahr 1968 gewesen sein. Lederwaren Löffler, der Apostelkeller, der „Breznmann“, der Gasthof zum Goldenen Stern, der Donisl, überall gibt es Geschichten zu erzählen. Ein kollektives Seufzen geht durch die Gruppe, als die Rede vom „Venezia“ ist (da, wo heute das Kunstcafé residiert), das war früher „das Eiscafé, der Flipper und überhaupt der Jugendtreff“ mitten in Landsberg.

Jetzt machen Anekdötchen die Runde, „wisst ihr noch die Frau Schenko, da, wo heute die Chocolaterie ist?“ Wie aus einem Munde tönt es: „die Hose sitzt“. Offenbar wurde in dem damaligen Bekleidungsgeschäft bekanntermaßen sehr großzügig definiert, was passte und was nicht. Bedauert wurde allgemein das Ende des Zederbräus mit seinem wunderschönen alten Saal, umgebaut für die Klamotten von H&M. Das einstige Haus der Gerberfamilie Riegg („das Großelternhaus von Richard Strauss“ sowie das „des ersten Bischofs aus Bayern, der aus einer bürgerlichen Familie stammte“, der Augsburger Bischof Ignaz Riegg) beherbergt heute das Kebab-Haus.

Mit dem Wissen der älteren Generation zeichnet sich ein völlig anderes Bild des Hauptplatzes und auch Sieglinde Soyer, so sagt sie, hat bei diesem Treffen noch ein, zwei Dinge dazugelernt und wird demnächst Stadtführungen zu einzelnen Ecken anbieten. Und was ist jetzt mit dem Mord? Nun, das war in den 1970er-Jahren im Hotel Goggl. Eine schlimme Geschichte, aber das soll heute nicht Thema sein. (felt)

