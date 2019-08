Wochenende in Landsberg: Sommergefühle am Lech

Der Sommer in Landsberg: eine feine Sache, findet LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Der Landsberger Sommer ist gut gestartet. Am Freitag waren viele Menschen unterwegs. Auch mit dem Zuspruch am Samstag und Sonntag ist Veranstalter Bastian Georgi zufrieden. Es kamen vor allem am Freitag zwei begünstigende Faktoren zusammen: Es war ein warmer Sommertag und die Veranstaltung findet heuer erstmalig statt. Viele schauten vorbei, um sich ein Bild zu machen.

Bemerkenswert war, dass die Veranstaltung von Jugendlichen, Familien, aber auch Senioren besucht wurde. Das war nicht unbedingt zu erwarten, steht dahinter mit Rebelz Sound doch eine Gruppierung, deren Angebote sich eher an junge und jung gebliebene Besucher richtet. Und etwas anderes ist festzustellen: In Landsberg ist, wenn man es mit anderen Städten dieser Größe vergleicht, viel los. An den vergangenen Wochenenden war stets etwas geboten. Mancher Bewohner der Altstadt wünscht sich die ruhigeren Zeiten vielleicht schon wieder herbei. Doch das Interesse an solchen Angeboten ist offenbar ungebrochen. Ob der Landsberger Sommer ein Erfolg wird, zeigt sich in den kommenden Tagen. Es geht bis 18. August weiter.

