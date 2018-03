18:26 Uhr

Wofür die Iglinger Geld ausgeben

Auch wenn die Steuern so kräftig sprudeln wie nie zuvor, muss Geld aus den Rücklagen genommen werden. Kopfzerbrechen bereitet der Kindergarten in Igling.

Von Romi Löbhard

Der Iglinger Gemeinderat hat den Haushalt 2018 einstimmig beschlossen. Kämmerer Otto Lichtblau hatte das Zahlenwerk davor vorgestellt. Dabei wurde auch ohne extra Hinweis deutlich, wie viel Aufwand er betrieben haben musste, um das Zahlenwerk ausgeglichen präsentieren zu können. So ist dafür notwendig, dem Verwaltungshaushalt 333000 Euro aus dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

Der Vermögenshaushalt wiederum kann, falls alle geplanten Projekte ausgeführt werden, nur mit einer Entnahme aus den Rücklagen gedeckt werden. Trotzdem, von knapper Kasse kann in Igling nicht gesprochen werden. Der Haushalt kommt schließlich ohne zusätzliche Kreditaufnahme aus. Bei der Gewerbesteuer (740000 Euro) wurde laut Lichtblau der höchste Betrag eingestellt, der jemals genannt wurde. Auch das kommt dem Ausgleich zugute. Generell erfreulich seien die steigenden Steuereinnahmen. Hier sei es gut gewesen, dass die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer zuletzt erhöht wurden.

Kritik an der Kreisumlage

Die erneut höhere Kreisumlage ist weniger erfreulich. Lichtblau fürchtet sogar, dass sie im kommenden Jahr bei gleichem Prozentsatz noch einmal steigen wird, „weil die Steuerkraft in Igling so gut ist“. Positiv ist laut Kämmerer, dass die Schlüsselzuweisungen nicht so stark abgeschmolzen werden wie befürchtet, „weil der Staat derzeit so viel Geld hat“. Etwas Kopfzerbrechen bereiten die Kinderbetreuungseinrichtungen. Bei dieser Haushaltsstelle wird von stark steigenden Ausgaben ausgegangen. Es soll deshalb eine leichte Gebührenanpassung stattfinden. Diese wurde in der Sitzung aber noch nicht beschlossen, weil Bürgermeister Günter Först erst die betroffenen Gremien, vor allem den Elternbeirat, davon unterrichten will.

Weil seitens des Kämmerers und auch von Bürgermeister Först mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass die im Haushalt genannten Zahlen nicht als zementiert zu betrachten sind, weil sie sich im Lauf eines Jahres ständig ändern, wurde mehrfach gewünscht, im Lauf des Jahres einen Zwischenstand zu präsentieren. Das könne er bei Bedarf anbieten, sagte Otto Lichtblau.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5,2 Millionen Euro. Er finanziert sich vor allem durch Steuereinnahmen. So ist der Einkommensteueranteil mit 1,53 Millionen Euro erneut höher als im Vorjahr. Die Gewerbesteuer liegt bei 740000 Euro, die Grundsteuern bringen 240000 Euro in die Kasse. Mit 120000 Euro ist auch der Umsatzsteueranteil nicht unerheblich. Dazu kommen 580000 Euro an Schlüsselzuweisung und die bereits erwähnten 333000 Euro Zuführung vom Vermögenshaushalt. Dickster Batzen bei den Ausgaben ist mit knapp 1,3 Millionen Euro die Kreisumlage, gefolgt von etwa einer halben Million Euro für die Kindertagesstätte. Den Straßenunterhalt will sich die Gemeinde 430000 Euro kosten lassen.

Geld für neue Baugebiete

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde hat ein Volumen von 4,3 Millionen Euro. Finanziert werden sollen der Iglinger Anteil am neu errichteten Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft (560000 Euro) und die für die Feuerwehren beschafften drei Fahrzeuge. Auch Grund für Baugebiete in Igling und Holzhausen soll erworben werden, insgesamt sind dafür 500000 Euro eingestellt. Der Radweg nach Kaufering (180000 Euro) ist noch nicht abgerechnet und die Sanierung der Hauptstraße in Holzhausen soll geplant werden (100000 Euro).

Letztendlich ist der Verwaltungshaushalt mit einer Zuführung zu unterstützen. Finanziert werden all diese Projekte vor allem mit knapp drei Millionen Euro Entnahme aus den Rücklagen. Zusätzlich gibt es 125000 Euro Investitionspauschale und 290000 Euro durch Verkäufe von Gewerbeflächen. Der Schuldenstand wird zum Jahresende bei 1,12 Millionen Euro liegen, das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 437 Euro.