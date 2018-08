vor 36 Min.

Wohin mit Hund und Katze in den Ferien?

Eine Pension ist eine gute Möglichkeit. Exoten landen oft in der Natur, was auch einheimischen Tieren schadet.

Von Janet Iroezi

Sommerferienzeit bedeutet auch Urlaubszeit. Doch was macht man in dieser Zeit mit dem Haustier? „Am besten ist es für das Tier natürlich, wenn es in der gewohnten Umgebung bleiben kann“, sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins Landsberg, Detlef Großkopf. Das bedeute, dass sich Freunde, Nachbarn oder Bekannte in der Zeit um das Haustier kümmern. Falls das keine Möglichkeit sei, bleibe natürlich auch die Alternative einer Pension.

Ob Katzen ausgesetzt werden, ist schlecht feststellbar

Für das Tier selbst, vor allem für Hunde, sei eine Pension aber auch mit Stress verbunden. „Es sind überall fremde Gerüche und auch andere Hunde, die das Tier nicht kennt“, erklärt Großkopf. Nach zwei Tagen habe sich das aber dann auch wieder gelegt. Der Nachteil sei natürlich, dass es etwas koste, dafür werde das Haustier aber auch fachgerecht versorgt.

Auch das Tierheim Landsberg bietet Pensionsplätze für Haustiere an. „Wir versuchen immer, um die fünf Plätze für Hunde freizuhalten“, erzählt der Vorsitzende. Auch für alle anderen Haustiere gebe es Pensionsplätze. Zur Sommerferienzeit hätten sie immer 20 bis 30 Kaninchen. Es gibt aber auch Besitzer, die ihre Tiere zur Ferienzeit aussetzen. „Wir haben in Landsberg Gott sei Dank relativ wenig ausgesetzte Hunde.“, sagt Großkopf. Bei Katzen könne man das schlechter feststellen, da man nicht zwischen entlaufener und ausgesetzter Katze unterscheiden kann. „Wir haben jede Woche mindestens eine entlaufene Katze. Ausgesetzte Hunde nur drei bis vier im Jahr“, erzählt er. Wenn die Meldung komme, dass ein Hund an der Lechwiesenraststätte angebunden wurde, dann wisse man schon, woher das kommt. Viele setzen aber auch kranke Hunde aus, da sie zu viele Kosten verursachen. „Auch ein vorschneller Kauf aus dem Kofferraum kann ein Grund sein“, sagt der Vorsitzende. Ein kranker Welpe koste sehr viel und werde dann eher mal ausgesetzt. An Silvester wurde das letzte Mal ein Tier an den Eingangstoren des Tierheims ausgesetzt. „Das waren dann gleich zwei“, erinnert er sich. Wichtig für ihn sei vor allem, dass man sich vor einem Kauf genug Gedanken zu solchen Themen macht, und nicht unüberlegt ein Tier kauft.

Das Problem mit den exotischen Haustieren

Das ist auch der Rat von Michael Comes-Lipps, dem Vorsitzenden des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) in Landsberg. Denn man schade bei einer Aussetzung nicht nur dem Tieren selbst, sondern auch den einheimischen, frei lebenden Tieren, vor allem, wenn man exotischere Reptilien oder Amphibien aussetzt. „Der Trend zu exotischen Haustieren hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen“, so der LBV-Vorsitzende. Wenn die artfremden Tiere nun aber in den deutschen Naturraum kommen, bedrohen sie die heimischen Arten und verringern die Population.

Ein Beispiel dafür sei der Goldfisch. Viele würden es gut meinen, wenn sie ihre überschüssigen Fische im nächstgelegenen Teich aussetzten, doch das kann weitreichende Folgen haben. Denn Goldfische seien Allesfresser, die auch Kaulquappen und kleinere Wasserfische fressen und sich rasant vermehren. „Dadurch werden die heimischen Arten bedroht“, sagt Comes-Lipps.

Auch in Landsberg hat er vor vier Jahren schon Mal eine Rotwangenschlidkröte im Lech auf Höhe der Teufelsküche gesehen.

