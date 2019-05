12:49 Uhr

Wohl Traktorteile in ganz Südbayern gestohlen - Polizei hebt Diebesbande aus

Über Monate hinweg hat es eine Diebesbande aus dem Raum Landsberg auf landwirtschaftliche Anbauteile abgesehen. Nun gelang der Polizei der entscheidende Schlag.

Der Polizei ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Landkreis Landsberg gelungen. Die mutmaßlichen Täter sollen in den vergangenen Monaten in den Landkreisen Landsberg, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen Ostallgäu und Unterallgäu Traktoranbauteile gestohlen und auch Diesel an landwirtschaftlichen Fahrzeugen abgezapft haben. Am Dienstag fand dazu im Dienststellenbereich der Polizei Landsberg eine groß angelegte Durchsuchungsaktion statt. Jetzt bittet die Polizei darum, dass sich weitere Betroffene melden.

Seit Mitte März – damals wurden erneut Fahrzeugteile an landwirtschaftlichen Maschinen im Landkreis Landsberg gestohlen – startete die Polizei Landsberg umfangreiche Ermittlungen. Denn die Beamten gingen davon aus, dass es sich hierbei um die gleichen Täter handeln könnte. Recherchen im Datenbestand mit gleicher Arbeitsweise und gleichem Diebesgut ergaben, dass bereits seit Ende 2018 in den Nachbardienststellen mehrere ähnliche Diebstähle verübt worden waren. Die Beamten in Dießen, Weilheim und Schongau hatten dabei einen Gesamtschaden von rund 30.000 Euro festgestellt.

Diebesbande im Kreis Landsberg gefasst - eine Spur führte nach Baden-Württemberg

Spurensicherungen und Vernehmungen von Zeugen führten so zu einem ersten Tatverdacht gegen Personen aus dem Dienstbereich der Polizei Landsberg. Unabhängig von den Ermittlungen am Lech führten Kollegen in Baden-Württemberg im Rahmen einer Ermittlungsgruppe Untersuchungen gegen einen „Online-Händler“ und konnten dort im Rahmen einer Durchsuchung vor einigen Wochen über 70 Anbauteile von landwirtschaftlichen Maschinen sicherstellen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Personen aus dem Landkreis Landsberg eine größere Anzahl von landwirtschaftlichen Anbauteilen dort angeliefert hatten. In Baden-Württemberg wurden mehr als 30 Beuteteile, darunter verschiedene Kupplungen und Oberlenker im Wert von rund 25.000 Euro sichergestellt werden

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg fanden nun im Bereich Landsberg am vergangenen Dienstag Durchsuchungen statt. Dabei konnten bei den Tatverdächtigen mehrere Gelenkwellen, neun neue Anhängekupplungen, ein hydraulischer Oberlenker und mehrere mechanische Oberlenker im Wert von rund 10.000 Euro beschlagnahmt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Teile im Raum Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) gestohlen worden waren. Zudem liegen weitere Hinweise auf Diebstähle im Bereich Kaufbeuren und Weilheim vor.

Ein Auto wurde für die Diebestouren umgebaut

Im Rahmen der Durchsuchung konnte auch ein blauer Audi A6 beschlagnahmt werden, der vermutlich für die Diebestouren benutzt worden war, so die Polizei. Der Pkw war inzwischen für den Diebstahl von Kraftstoffen mit einem mehrere hundert Liter fassenden Transportfass im Kofferraum und einer Abpumpeinrichtung umgebaut worden. Erst Hinweise auf Dieseldiebstähle in der Region gibt es ebenfalls.

Jetzt bittet die Polizei Landsberg darum, dass sich weitere Opfer von Diebstählen, die bislang keine Anzeige erstattet haben, melden. Konkret angesprochen werden Händler von Landmaschinen und Landwirte, denen seit Ende 2018 Anhängekupplungen, Kugelkopfanhängungen, mechanische oder hydraulische Oberlenker oder Gelenkwellen sowie weitere bisher nicht bekannte höherwertige Maschinenteile gestohlen worden sind. (lt)

Themen Folgen