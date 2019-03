15:10 Uhr

Wohnhaus brennt mitten in Apfeldorf

Rund 60 Feuerwehrleute waren am Samstagmittag in Apfeldorf im Einsatz. Das Feuer im Dachbereich eines Wohnhauses konnte schnell eingedämmt werden.

Kurz vor Mittag geht der Alarm: In der Rochusstraße in Apfeldorf brennt der Dachstuhl eines Gebäudes. Ein junger Mann kann sich selbst aus dem Gebäude retten. Die Kripo ermittelt.

Von Manuela Schmid

Brandeinsatz für rund 60 Feuerwehrleute am heutigen Samstag in Apfeldorf: Kurz vor 12 Uhr geht der Alarm, dass es in der Rochusstraße brennt. Das Feuer breitet sich im Dachstuhl aus. Ein junger Mann, der sich in dem Gebäude befindet, kann sich selbst retten, wird aber mit dem Krankenwagen in ein Klinikum gefahren, wie von Einsatzleiter Heinrich Baab von der Feuerwehr Apfeldorf zu erfahren ist.

60 Feuerwehrleute im Einsatz

Laut Baab bekämpfen rund 60 Einsatzkräfte verschiedener Wehren den Brand. Es gelingt, das Feuer schnell in den Griff zu bekommen, in Mitleidenschaft gezogen wird aber auch ein Nachbargebäude. Was zu dem Brand geführt hat, ist am frühen Samstagnachtmittag noch ungeklärt, die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernimmt die Ermittlungen.

Themen Folgen