Wohnungsbau und Verkehr

Bürgerbegehren: Unterschriften werden weiter gesammelt

„Stopp der Bauleitplanung in der Stadt Landsberg solange kein Verkehrsentwicklungsplan beschlossen ist“: Das will Dr. Rainer Gottwald mit einem Bürgerbegehren erreichen. Am Dienstag ließ er in ganz Landsberg wieder Unterschriftenlisten verteilen, dieses Mal beigelegt im Landsberger Tagblatt.

Nachdem im Winter ein erstes Bürgerbegehren einer Bürgergruppe vom Stadtrat zurückgewiesen wurde, weil es zu unkonkret formuliert worden sei, versucht es Gottwald nun erneut. Die Frage lautet nun: „Sind Sie dafür, dass der Stadtrat von Landsberg zunächst einen Verkehrsentwicklungsplan beschließt und so lange die Verfahren zur Erstellung von Bebauungsplänen einstellt und die Planungen nicht weiter verfolgt für folgende Baugebiete?“ Gottwald nennt dabei die folgenden Quartiere und Baugebiete: Staufenstraße, Pfettenstraße, Reischer Talweg, Am Papierbach und Rosenstraße sowie alle übrigen Baugebiete mit mehr als 20 geplanten Wohneinheiten.

Zum Stand der Unterschriftensammlung, die seit Ende Mai läuft, sagte Gottwald, momentan habe er mit über 600 fast ein Drittel der notwendigen 2100 Unterschriften beisammen. Er gehe davon aus, nach den Sommerferien am Ziel zu sein. (ger)

