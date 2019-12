Wolfgang Krebs in Landsberg: Das Stoiber-Double in vielen Rollen

Plus Wolfgang Krebs imitiert viele Personen, besonders gerne den ehemaligen Ministerpräsidenten, aber auch andere Politgrößen. Wir haben den Kabarettisten vor seinem Auftritt in Landsberg getroffen.

Viele Radiohörer kennen ihn auf jeden Fall. Jeden Morgen beantworten Edmund Stoiber, Markus Söder und Hubert Aiwanger bei den „Superbayern“ dringliche Fragen der Hörer – Kabarettist Wolfgang Krebs. Er schlüpft als Imitator in die Rollen der Politiker. Fernsehzuschauer schätzen ihn unter anderem als festes Ensemblemitglied aus Django Asüls Sendung „Asül für alle“. Vor knapp einem Jahr trat der 53-Jährige in der neuen Aula der Mittelschule Landsberg auf, und bereits sechs Wochen vorher war die Halle restlos ausverkauft. Jetzt kommt Wolfgang Krebs erneut nach Landsberg und hat unserer Zeitung ein persönliches Interview gegeben.

Herr Krebs, worum genau wird es bei ihrem neuen Auftritt in Landsberg gehen?

Krebs: In „Geh zu bleib da“ geht es um einen Motivationsabend gegen die Landflucht. Immer mehr Menschen ziehen vom Land nach München. Das kann so nicht weitergehen. Dafür gibt es Schorsch Scheberl, der ebenfalls von mir dargestellt wird. Er liefert viele Gründe, in Landsberg oder Kaufering und der Umgebung weiterhin wohnen zu bleiben, zusammen mit Edmund Stoiber, Markus Söder, Hubert Aiwanger, Horst Seehofer, Angela Merkel und vielen anderen.

Wann und wie verlief eigentlich die Entscheidung, Ihren ursprünglichen Beruf aufzugeben und als politischer Kabarettist zu arbeiten?

Krebs: Das war Ende 2007. Ich war damals Key-Account-Manager bei einem großen nationalen TV-Sender und habe Millionenverträge in der Werbebranche gemacht. Nebenbei bin ich zum Spaß im Bayerischen Fernsehen schon drei Jahre lang aufgetreten. Ich hatte irgendwann so viel Arbeit, dass ich mich entscheiden musste. Denn mein Nebenerwerb wurde immer lukrativer. Im Januar 2008 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Diese Entscheidung habe ich bis heute nie bereut. Es war genau das Richtige für mich.

Können Sie sich an das erste Mal erinnern, als Sie jemanden auf der Bühne sahen und sagten: „Das will auch machen“?

Krebs: Ja, das war im Alter von etwa drei Jahren, da habe ich meinem Taufpaten ein Gedicht zu seiner Hochzeit aufgesagt. Seitdem hat mich die Bühne beschäftigt.

Wer hat Sie komödiantisch geprägt, wer sind Ihre Vorbilder?

Krebs: Mein Vater kann gut Witze erzählen und wir haben in unserer Familie immer sehr viel und gerne gelacht. Meine Vorbilder sind aber natürlich Django Asül, Monika Gruber und Günther Grünwald.

Sie parodieren hauptsächlich bayerische Politiker, was ist dabei aus Ihrer Sicht wichtig?

Krebs: Dass ich eine perfekte Illusion des leibhaftigen Ministerpräsidenten auf die Bühne zaubere. Dann verschwimmen Parodie und Realität.

Angefangen hat ja alles mit Ihrer Imitation des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Haben Sie schon mal jemanden tatsächlich, also außerhalb der gängigen Comedy-Formate, täuschen können?

Krebs: Ja, ich habe mal vor vielen Jahren in Berlin mich vor Journalisten in den Bundestag gestellt. Im ersten Moment haben die damals geglaubt, ich bin der echte Stoiber.

Wie lange muss man üben und wie viele Auftritte der tatsächlichen Politiker muss man gesehen haben, um sie irgendwann einmal täuschend echt imitieren zu können?

Krebs: Das ist ein andauernder Prozess. Ich höre viel Nachrichten und sehe mir tatsächlich die Politiker auch live an.

Und wo kann man diese wunderbaren Politikerperücken kaufen?

Krebs: Meine Perücken sind alle handgeknüpft von Britta Kraft, einer Maskenbildnerin, die eine großartige Künstlerin ist. Es dauert zwischen einer und drei Wochen, bis so ein Werk fertig ist.

Als Sie 2011 den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren, wo Sie lange gelebt haben, bekamen, hat der echte Edmund Stoiber die Laudatio gehalten. Wie war das für Sie?

Krebs: Ich habe im Büro Stoiber angerufen. Dort hatte ich innerhalb von zehn Minuten eine Antwort, dass Edmund Stoiber selbst diese Laudatio halten wird, und das war ein erhebender Moment. Er hat sich damals selbst übertroffen.

Woran erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Krebs: An meine Zeit auf dem Gillamoos in Abensberg, dort bin ich elf Jahre lang vor über 3000 Zuschauern jährlich aufgetreten.

Und ihr größter persönlicher Erfolg bislang?

Krebs: Meine tägliche Präsenz bei Bayern1 im Morgenprogramm. Denn da hören besonders viele Bayern-1-Hörer zu, und ich bekomme viel Lob dafür.

Welche kabarettistischen Ziele haben Sie noch?

Krebs: Das Größte wäre es, wenn das alles noch 15 Jahre so weitergehen könnte. Viele Kollegen sind Superstars bei Youtube für zwei Jahre und dann kommt was anderes. Ich bin nun schon 15 Jahre bei „quer“ im BR-Fernsehen und bin damit eher der Hidden Champion. Wenn ich noch lange gesund bin, dann kann ich noch viel erreichen.

Wolfgang Krebs kommt am 6. Januar 2020 in die Aula der Mittelschule Landsberg. Beginn der Veranstaltung 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.