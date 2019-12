17:48 Uhr

Wolfgang Weisensee wird in Landsberg wieder auf dem Wahlzettel stehen

Plus Die Landsberger Mitte hat ihre Kandidaten für die Stadtratswahl neu sortiert. Was sich dadurch ändert.

Von Gerald Modlinger

Zum zweiten Mal hat die Landsberger Mitte jetzt ihre Kandidatenliste für die Stadtratswahl am 15. März nominiert. „Da eine gewisse Rechtsunsicherheit bestand, haben wir die Liste neu aufgestellt“, begründete Vorsitzender Hans-Jürgen Schulmeister bei der Aufstellungsversammlung das erneute Treffen. Zudem hatte es aus persönlichen Gründen Verschiebungen auf der Liste gegeben, da hätte eine Neuaufstellung ohnehin Sinn gemacht, heißt es in einer Mitteilung. Somit gibt es etliche Änderungen in der Kandidatenriege.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der im November aufgestellten Liste sind: Carmen Celewitz, die damals auf Platz drei stand, ist nicht mehr dabei, Renate Wengenmaier nimmt den dritten Platz ein, Steffen Schmidt-Hug den elften Platz und Dr. Wolfgang Weisensee Platz 30. Wengenmaier, Schmidt-Hug und Weisensee hatten aufgrund der rechtlich umstrittenen Streich-Möglichkeit bei der ersten Nominierungsversammlung diese Ränge verloren und waren auf die Plätze zehn und 30 sowie auf den letzten Ersatzkandidaten-Platz zurückgefallen. OB-Kandidatur bleibt offen Zu Beginn der Versammlung stimmten die Mitglieder darüber ab, ob die Landsberger Mitte einen OB-Kandidaten stellten werde. Das Ergebnis war, dies momentan nicht zu tun. Allerdings: „Wir lassen uns offen, ob dies zu einem späteren Zeitpunkt geschieht“, so Versammlungsleiter Hans-Jürgen Schulmeister. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Da sich die politischen Prioritäten der Landsberger Mitte nicht in der Amtsführung von Oberbürgermeister Mathias Neuner widerspiegelten, sehe die Landsberger Mitte zum Wohle einer nachhaltigen, sozialen und ökologischen Stadtentwicklung einen Wechsel an der Spitze der Stadt als dringend notwendig an. Ob einer der schon bekannten Kandidaten sich am besten dieser vielfältigen Aufgabe stellen kann, werde sich weisen. Derzeit habe sich für die Landsberger Mitte noch kein idealer Gegenkandidat dargestellt. Diese Themen haben Priorität Priorität habe für die Landsberger Mitte die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Auch die Themen Klimawandel und Umweltschutz lägen der Landsberger Mitte auf dem Herzen, was sie durch zahlreiche Anträge (Ökokonto, Nutzung und Ausbau erneuerbare Energie, Fotovoltaik, klimafreundliches Bauen, Hybrid-Bus) bewiesen habe. Und so sieht die neue Kandidatenliste der Landsberger Mitte aus: 1. Jonas Pioch, 2. Hans-Jürgen Schulmeister , 3. Renate Wengenmaier, 4. Axel Flörke, 5. Edelgard Dörre, 6. Christine Dirauf, 7. Dennis Karner, 8. Ingo Tschudowsky, 9. Larisa Keller, 10. Stefan Nowak, 11. Steffen Schmidt-Hug, 12. Eric Lembeck Eric, 13. Isabella Sadlo, 14. Matthias Neumann, 15. Robert Michel, 16. Laura Schulmeister, 17. Tim-Noah Tepe, 18. Gustav Adam, 19. Anton Zahn, 20. Eva Pioch, 21. Christian Krewinkel, 22. Daniel Bachmann, 23. Jakob Kretzinger, 24. Theresia Schaur, 25. Dietmar Otremba, 26. Christian Karner, 27. Konrad Schmid, 28. Jürgen Hinträger, 29. Kurt Szagun, 30. Dr. Wolfgang Weisensee. Ersatzkandidaten sind Peter Schaur, Birgit Tschudowsky und Rosmarie Schulmeister.

