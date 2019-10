Womit sich der Landsberger Stadtrat am Mittwoch beschäftigt

Plus Die Landsberger Stadträte erwartet am Mittwochabend wieder ein großes Programm. Vor allem die Frage, wie günstiger Wohnraum geschaffen werden kann, beschäftigt die Fraktionen.

Es dürfte für den Landsberger Stadtrat am Mittwoch wieder ein ziemlich langer Abend werden: Allein die Tagesordnung im öffentlichen Teil (Beginn um 18 Uhr) sieht 30 Punkte vor. Außerdem treffen sich die Stadtpolitiker bereits um 17 Uhr zu einem Ortstermin im Neuen Stadtmuseum. Worum es dabei geht.

In der Sitzung selbst wird dann Museumsleiterin Sonia Fischer die Neukonzeption für die Dauerausstellung im Stadtmuseum präsentieren. Außerdem liegt laut Fischer inzwischen auch eine Zusage der Staatsregierung vor, die Landesausstellung 2024, die den Titel „Räuber und Gendarmen“ trägt, in Landsberg zu zeigen. Damit die Ausstellung auch nach Landsberg kommen kann, muss aber auch der Stadtrat noch zustimmen.

Die Schlüssel müssen im Januar 2024 abgegeben werden

Auf dieser Landesausstellung fußt auch der Zeitplan für die Neugestaltung der Dauerausstellung und die Sanierung des Museumsgebäudes. Beides müsste demnach bis September 2023 fertiggestellt sein, um dem Haus der Bayerischen Geschichte im Januar 2024 die Schlüssel zu übergeben, um in Landsberg die Landesausstellung aufzubauen.

Zu Beginn der Sitzung wird es wieder um die Asylunterkunft in der Iglinger Straße gehen, ein Thema, das politisch hoch aufgehängt ist. Bislang hatten der Freistaat Bayern beziehungsweise das Landratsamt gewünscht, die Containeranlage noch bis Ende 2022 weiter bestehen zu lassen. Deren Genehmigung ist bislang bis Ende 2019 befristet. Eine solche Verlängerung stieß jedoch im Stadtrat auf Widerstand. Kürzlich war deswegen auch Regierungspräsidentin Maria Els in Landsberg. Wie es im Vorfeld hieß, wird nun am Mittwoch im Stadtrat auch Landrat Thomas Eichinger erwartet. Er werde einen Kompromissvorschlag vorstellen.





Die Asylunterkunft in der Iglinger Straße ist seit der vergangenen Woche wieder komplett hergestellt. Bild: Thorsten Jordan

Wiesengrund: Welche Ideen die Fraktionen haben

Gleich über mehrere Tagesordnungspunkte wird sich die Frage ziehen, wie es mit dem Wohnungsbau am Wiesengrund weitergehen soll. Zuletzt war im Bauausschuss ein neues Bebauungskonzept vorgestellt worden. Zur Stadtratssitzung liegen zum Wiesengrund jetzt vier Anträge aus den Fraktionen vor. Rein von den politischen Kräfteverhältnissen könnte ein fraktionsübergreifender Antrag von UBV, Grünen, Landsberger Mitte, SPD und ÖDP die größten Erfolgsaussichten haben. Denn die antragstellenden Fraktionen vereinen in ihren Reihen 21 von 31 Stimmen im Stadtrat. Mit dem Antrag soll eine Veräußerung des Wiesengrund-Geländes an die Heilig-Geist-Spital-Stiftung grundsätzlich befürwortet werden. Zugleich solle die Verwaltung aber auch prüfen, ob sich der Betrieb von sozialem und gefördertem Wohnraum überhaupt mit dem Stiftungszweck vereinbaren lassen würde. Ebenso wollen die Antragsteller auch geprüft haben, ob es eine staatliche Förderung auch dann geben würde, wenn als Bauherr und Betreiber die Stiftung tätig werden würde.

Schnellere konkrete Weichenstellungen würden drei weitere Anträge zum Wiesengrund erbringen. So liegt bereits seit 14. Juli ein Antrag von UBV und SPD vor, sofort die Planung für einen städtischen sozialen Wohnungsbau zu beginnen und das Bauvorhaben im kommenden Jahr umzusetzen.

Die einen setzen auf den Staat, die anderen auch auf die Stadt

Die CSU setzt dagegen in ihrem Antrag zum Wiesengrund auf staatliche Initiative: Die Stadt solle der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH das Gelände zum Kauf anbieten, um darauf sozialgeförderte Wohnungen zu errichten. Zugleich solle die Stadtverwaltung erreichen, dass der Stadt langfristige Belegungsrechte in diesen Wohnungen eingeräumt werden. Alternativ zu einem Grundstücksverkauf schlägt die CSU auch vor, über einen (teilweisen) Flächentausch mit Grundstücken in der Pfettenstraße und die Möglichkeit der (teilweisen) Einräumung eines Erbbaurechts zu verhandeln.

Die Bebauung am Wiesengrund beschäftigt den Landsberger Stadtrat am Mittwochabend erneut. Bild: Thorsten Jordan

Die UBV möchte am Wiesengrund staatliches und städtisches Engagement zusammenführen: Ein Teil des Geländes solle dem Freistaat im Wege eines langfristigen Erbbaurechts zur Verfügung gestellt werden. Der andere Teil solle einem Kommunalunternehmen der Stadt übertragen werden, das Wohnungen baut und verwaltet, und zudem die über 200 bestehenden städtischen Wohnungen übertragen bekommt.

Schwaighofkreuzung und Lady-Herkomer-Steg

Daneben stehen einige Verkehrsthemen auf der Tagesordnung. Die BAL fordert für nächstes Jahr einen Haushaltsansatz, um die Schwaighofkreuzung zu einem Kreisverkehr umzubauen, die UBV will darüber hinaus auch einen T-Versatz untersuchen lassen. Die Grünen haben einen Dringlichkeitsantrag zur Baustelle für den Lady-Herkomer-Steg gestellt. Dabei geht es darum, die derzeitige Sperrung für Fußgänger im Bereich der Brückenbaustelle aufzuheben.

Und schließlich soll der Stadtrat noch über den ÖDP-Antrag, Landsberg zum „Sicheren Hafen“ für Geflüchtete zu erklären, entschieden werden.