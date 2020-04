vor 59 Min.

Wüstenrot mit Rekordzahlen

Landsberg hat ein hohes Umsatzplus

Landsberg Rekordzahlen bei der Vertriebsdirektion Landsberg der Bausparkasse Wüstenrot: Im Vertriebsgebiet, das vom Unterallgäu und von Krumbach über Landsberg bis nach Fürstenfeldbruck und Starnberg reicht, wurde der Umsatz laut Vertriebsdirektor Manfred Dinauer um 10,5 Prozent auf 251 Millionen Euro gesteigert.

Die 30 Mitarbeiter, die in acht Servicecentern tätig sind, betreuen rund 24000 Kunden mit rund 48000 Verträgen. Mit dem 2019er-Umsatz sei die Landsberger Vertriebsdirektion weiterhin die Nummer eins in Bayern, die Nummer drei in Deutschland und zum 18. Mal unter den Top Ten bei Wüstenrot. Zum 15. Mal sei die Wüstenrot-Immobilien unter der Leitung von Günther Strehle mit einem Immobilienumsatz im Wert von 38 Millionen Euro (19 Prozent mehr als 2018) Bundessieger geworden.

Auch der Ausblick der Bausparkasse ist positiv: Landsberg und Umgebung sei eine der attraktivsten Regionen im Land, nach 23 Jahren gebe es 2021 eine deutliche Verbesserung bei der Wohnungsbauprämie. Außerdem bestehe in der Region ein hoher Renovierungs- und Modernisierungsbedarf. (lt)

