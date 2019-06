vor 23 Min.

Wunderbar und kurzweilig

Das Landestheater Tübingen setzt sich im Stück „The Who and the What“ gekonnt mit der Rolle der Frau im Islam auseinander

Von Silke Feltes

Wie ist das jetzt genau mit dem Schleier und dem Propheten? Mohamed: nur ein fehlbarer und vor allem ein die Frauen begehrender Mann? Der Hijab, der Schleier, nur ein Missverständnis, weil der Prophet damals, auf seiner Hochzeitsfeier, so schnell wie möglich zu seiner neuen Frau hinter den Vorhang (den Schleier) wollte und dann einen missverständlichen Satz sagte? Im Stück „The Who and the What“ des US-amerikanischen Autors Ayad Akhtar geht es um eine pakistanischstämmige Einwanderfamilie, hin und her gerissen zwischen Tradition und Moderne, zwischen Glaube und alltäglichem Leben, zwischen Familienzusammenhalt und individueller Selbstbestimmung.

Das Landestheater Tübingen (LTT) gastierte mit einer wunderbaren, kurzweiligen Inszenierung, die fast wie eine Fernsehserie anmutete. Zwei Töchter: Die jüngere (Mattea Cavic als Mahwish) will unbedingt und schnell ihre erste Liebe heiraten.

Die ältere (Jennifer Kornprobst als Zarina), eine emanzipierte Schriftstellerin, die in ihren Roman, Mohamed entmystifiziert und als komplizierten Mann mit widersprüchlichen Gefühlen zeichnet. Trotz ihrer freiheitlichen, intellektuellen und feministischen Gesinnung gibt sie doch ihre erste, nicht-muslimische Liebe auf, weil der Vater es von ihr verlangt und kapselt ihre Gefühle ab.

Beiden Frauenrollen fehlt in der Umsetzung ein klein wenig Überzeugungskraft, was daran liegen mag, dass blonde, deutsche Frauen pakistanische Muslima spielen. Ganz anders die Männerrollen. Es ist eine Freude, den Vater Afzal (gespielt von Andreas Guglielmetti) Roberto Benigni gleich über die Bühne wuseln zu sehen. Er verkörpert das impulsive, kaum reflektierte Familienpatriarch hat, hin und her gerissen zwischen der Liebe zu seinen Töchtern, seinem Stolz, den Anforderungen der muslimischen Gemeinschaft, seiner tiefverwurzelten Religiosität und einem antiquierten Genderverständnis. Auch Eli (Dennis Junge), ein zum Islam konvertierter Weißer, später Ehemann von Zarina, überzeugt in seiner Rolle als Softie, der den Mut seiner Frau bewundert.

All diese Ambivalenzen wechseln dramaturgisch geschickt zwischen Humor und Tragik und erinnern entfernt an Woody Allens Auseinandersetzung mit seinem Jüdischsein. Die solide, lineare Erzählweise, das einfache Bühnenbild (eine Couchlandschaft aus einzelnen Sitzkissen, die im Laufe des Abends immer mehr verwüstet wird), die Spielfreude der Schauspieler, die Fähigkeit des Autors, ein brisantes Thema leicht, fast boulevardesk rüber zu bringen, machen einen gelungenen, unterhaltsamen Theaterabend aus.

Themen Folgen