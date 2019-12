vor 3 Min.

Wunderkerzen sorgen für Feuerwehreinsatz in Scheuring

Ein kleiner Heckenbrand hat am Silvestervormittag die Feuerwehr in Scheuring auf Trab gehalten.

Am Silvester-Vormittag muss die Feuerwehr ausrücken. Eine Thuja-Hecke hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehr musste am Vormittag des Silvestertags in Scheuring ausrücken: Gemeldet worden war der Brand einer Hecke. Offenbar, so die Polizei, hatte sich das Thuja-Gehölz durch Wunderkerzen entzündet, die zwei Burschen abbrannten.

Eine Anwohnerin bemerkte das Geschehen und bevor ein größerer Schaden entstehen konnte, wurde der Heckenbrand mit einem Eimer Wasser gelöscht, berichtete die Polizei weiter. (lt)

