10:46 Uhr

Wuppertaler Glocken erklingen jetzt in Stoffen

Am Mittwoch wurden die neuen Kirchenglocken in Stoffen eingebaut, die am Sonntag erstmals zum Gottesdienst riefen.

Die Pfarrgemeinde hat drei gebrauchte Glocken gekauft. Am Sonntag konnte man sie zum ersten Mal hören.

Am Sonntag haben die drei neuen Glocken zum ersten Mal die Gläubigen in der Pfarrei Mariä Heimsuchung in Stoffen zum Gottesdienst gerufen. Diese wurden am Mittwoch eingebaut.

Es hat mehr als ein Jahr gedauert, bis die Glocken ihre neue Heimat im Turm der Stoffener Pfarrkirche gefunden haben. Kirchenpfleger Sepp Ettner war auf die zum Verkauf stehenden Glocken in der Glockenbörse der Diözese Augsburg gestoßen. So konnten die noch voll funktionsfähigen Glocken von der evangelischen Kirchengemeinde Hatzfeld in Wuppertal-Barmen erworben werden, deren Kirche stillgelegt worden war.

Bürgermeister Klaus Flüß und Gemeinderat Wilfried Lechler hatten es sich nicht nehmen lassen, bei der Installation der Glocken durch die Firma Resch aus Biberach (Bayern) und die Firma Elektro Korn aus Reichling dabei zu sein. Und nicht nur die Glocken sind neu, auch die Pfarrkirche selbst erstrahlt nach der Außenrenovierung in neuem Glanz. (lt)

Themen Folgen