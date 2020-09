11:45 Uhr

Wurden die Radbolzen absichtlich gelockert?

Eine Autofahrerin aus Obermeitingen bemerkt während der Fahrt komische Geräusche. Plötzlich verliert ihr Wagen ein Rad, weil die Bolzen locker waren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Schreckmoment für eine 28-jährige Autofahrerin: Sie war am Montagmorgen von Obermeitingen in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Gegen 5.30 Uhr bemerkte sie während der Fahrt ein starkes Vibrieren des Lenkrads, dem sie zunächst keine besondere Bedeutung schenkte. Jedoch kurz vor Kaltenberg gab es einen lauten Schlag an der vorderen linken Seite des Pkw, deshalb hielt sie ihr Fahrzeug an.

Die Frau stellte fest, dass sich das linke vordere Rad abgelöst hatte. Sämtliche Radbolzen hatten sich gelöst und das komplette Rad hatte sich im vorderen Kotflügel verkeilt. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass am Wochenende an dem abgestellten Fahrzeug die Radbolzen gelockert wurden. Der Wagen war im Bereich Lagerstraße geparkt. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

