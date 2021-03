10:04 Uhr

Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Landsberg steigt kaum

Nur vier neu positiv auf das Coronavirus getestete Personen aus dem Landkreis Landsberg vermeldet das Landratsamt. Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt auf einem niedrigen Niveau relativ stabil.

Von Frauke Vangierdegom

Die Zahl der Menschen im Landkreis Landsberg, die sich mit dem Coronavirus infiziert und positiv getestet wurden, steigt nur leicht. Von Sonntag auf Montag wurden dem Landratsamt Landsberg lediglich vier neue Fälle bekannt. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3090 Menschen mit dem Virus infiziert, 2953 von ihnen sind mittlerweile wieder genesen.

Zahl der Menschen in Quarantäne ist unverändert

In Quarantäne befinden sich nach Angaben des Landratsamts unverändert zum Vortag 80 positiv Getestete sowie 293 Kontaktpersonen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zum Sonntag gleich geblieben. Allerdings gibt es rund um die Wochenende weitaus weniger Tests als unter der Woche.

Weiterhin auf einem erfreulich niedrigen Niveau bewegt sich auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der angibt wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Am Sonntag lag er bei 39,9, am Montag bei 32,4. Erfreulich ist auch, dass es seit dem Wochenende keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben hat.

