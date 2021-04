Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg sinkt

Besteht Hoffnung, dass der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg bald wieder unter 100 fällt? Am Freitag werden deutlich weniger Neu-Infektionen als zuletzt gemeldet.

Am heutigen Freitag (16. April) ist der erste Tag, an dem im Landkreis Landsberg wieder die Corona-Notbremse greift (die wichtigsten Regeln finden Sie hier). Denn seit Wochenbeginn lag der Corona-Inzidenzwert konstant über 100. Am Montag bei 106,4, am Dienstag bei 118, am Mittwoch bei 126,3, am Donnerstag bei 153,8, ehe das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag einen starken Rückgang des Inzidenzwertes auf 125,5 meldete. Der Inzidenzwert spiegelt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis.

Im Vergleich zu den Vortagen wurden deutlich weniger neue Corona-Infektionen gemeldet (+17). Seit Beginn der Pandemie wurden 3601 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete im Landkreis Landsberg offiziell registriert. 63 Personen starben an oder mit dem Virus. 3268 Personen gelten als genesen. Derzeit befinden sich nach Angaben des Landratsamtes Landsberg 270 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in Quarantäne, darüber hinaus werden 362 als Kontaktpersonen ersten Grades geführt.

Stand Mittwoch wurden im Landkreis Landsberg 17.243 Erstimpfungen durchgeführt und 7128 Zweitimpfungen. Diese Zahlen beziehen sich aufs Impfzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Penzing. Mittlerweile impfen auch die Hausärzte gegen Covid-19. Bis Dienstag wurden dort 1805 Erstimpfungen und zwei Zweitimpfungen durchgeführt.

Wann warten nach der gezogenen Notbremse Lockerungen? Das passiert, wenn der Inzidenzwert drei Tage hintereinander eine kritische Marke (in diesem Fall von 100) unterschreitet. Am übernächsten gelten dann neue Regeln.

