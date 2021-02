vor 14 Min.

Zahl der Covid-19-Patienten im Klinikum Landsberg steigt deutlich

Im Klinikum Landsberg werden am Mittwoch deutlich mehr Covid-19-Patienten behandelt als am Dienstag.

Von Christian Mühlhause

Die Zahl der Patienten, die im Klinikum Landsberg wegen Covid-19 behandelt werden müssen, hat sich im Vergleich zum Dienstag fast verdoppelt. Wie das Landratsamt mitteilt, werden am Mittwoch 15 Personen behandelt. Am Tag zuvor waren es acht. Zwei Betroffene befinden sich auf der Intensivstation, einer muss dort künstlich beatmet werden.

Der Inzidenzwert sinkt im Landkreis Landsberg leicht

Das Landratsamt meldet am Mittwochmorgen zudem 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt haben sich damit im Landkreis 2813 Personen mit dem Virus infiziert. Derzeit befinden sich 112 (Dienstag: 111) positiv Getestete in Quarantäne, dazu kommen noch 198 Kontaktpersonen, die zu Hause bleiben müssen. Dies sind genauso viele wie am Vortag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet angibt, sank von 88,9 am Dienstag auf 85,6 am Mittwoch.

