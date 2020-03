18.03.2020

Zehn Gemeinderäte müssen in Dießen Abschied nehmen

Mehrere Kommunalpolitiker, die die Dießener Politik seit Jahrzehnten mitgestaltet haben, räumen ihre Plätze. Einem bekannten Kandidaten gelang jedoch vom letzten Listenplatz der Sprung in den Gemeinderat.

Von Gerald Modlinger

Bei der Kommunalwahl in Dießen sind nicht nur die Bürgermeisterträume von fünf der sieben Kandidaten geplatzt. Auch für zahlreiche bisherige Gemeinderäte endet ihr politisches Amt, obwohl sie auf den Stimmzetteln gestanden waren. Die Dießener Wähler haben insgesamt zehn amtierende Gemeinderäte nicht mehr gewählt. Darunter sind auch Kommunalpolitiker, die die Dießener Politik über Jahrzehnte mitgeprägt haben.

Fast zwei Drittel seines bisherigen Lebens war Franz Kubat Gemeinderat in Dießen. Der 74-Jährige gehört dem Gremium seit 48 Jahren an – damit ist es am 30. April vorbei. Kubat war bei den „Dießener Bürgern“ (die Wählergruppe steigerte ihren Stimmenanteil um 0,5 auf 16 Prozent, vier Sitze) bei der Kommunalwahl zwar auf Listenplatz drei gestanden, erreichte aber mit 884 Stimmen (566 weniger als vor sechs Jahren) nur die sechsthöchste Stimmenzahl in seiner Gruppierung.

Franz Kubat (links) wird nach 48 Jahren im Dießener Gemeinderat ausscheiden und Bürgermeister Herbert Kirsch wechselt in den Gemeinderat. Bild: Gerald Modlinger/Archiv

Selbst wenn Sandra Perzul die Bürgermeister-Stichwahl für sich entscheiden würde, käme Kubat nicht in den Gemeinderat. Erste Nachrückerin bei den „Dießener Bürgern“ wäre Beatrice von Liel, die momentan den Wiedereinzug in den Gemeinderat trotz etwas mehr Stimmen als 2014 verpasst hat. Auf der Liste der „Dießener Bürger“ zogen an Kubat und von Liel zwei ebenfalls seit Jahrzehnten in Dießen bekannte Kommunalpolitiker vorbei: Franz Sanktjohanser, der dem Gemeinderat bereits von 1990 bis 2014 angehört hatte, von Platz sieben und Noch-Bürgermeister Herbert Kirsch, der auf dem letzten Listenplatz gestanden war.

Bei den Freien Wählern geht es weiter bergauf

Auf dem letzten Platz bei den Freien Wählern (plus 5,6 auf 24 Prozent, sechs Sitze) stand Zweiter Bürgermeister Peter Fastl, der seit 1984 dem Gemeinderat angehört. Er machte zwar 16 Plätze gut, doch auch wenn Florian Zarbo die Bürgermeister-Stichwahl gewinnen sollte, werden seine 1492 Stimmen (2014: 3092) nicht reichen, um in den Gemeinderat nachzurücken. Das Mandat würde Alisa Schneider zufallen. Die 24-jährige Maurermeisterin wäre die erste Gemeinderätin in der Fraktion. Die Freien Wähler konnten ihren seit 1996 anhaltenden Stimmenzuwachs fortsetzen. Man habe kontinuierlich für Dießen gearbeitet, erklärt Bürgermeisterkandidat Florian Zarbo den Erfolg: „Wir versuchen für Dießen das Beste, wir hatten lauter Dießener Gesichter auf der Liste, haben alles im Wahlkampf gegeben und unser Team hält zusammen.“

Seit 1984 ist Peter Fastl in Dießen im Gemeinderat. Ende April wird er aus dem Gremium ausscheiden. Bild: Stephanie Millonig/Archiv

Auch bei der CSU (minus 4,6 auf 16,8 Prozent, vier Sitze) überließ mit Edgar Maginot ein langjähriger Gemeinderat neuen Kandidaten die besseren Plätze und nahm den letzten Listenplatz ein. Mit 647 Stimmen blieb der 75-Jährige weit unter den 2387 Stimmen, die er noch 2014 erhalten hatte. Für ihn ist nach 24 Jahren Schluss. Bei der CSU drängten zwei junge Leute nach vorn. Andreas Kölbl schaffte von Platz 18 den Sprung unter die ersten vier, die die CSU im Gemeinderat vertreten werden, Johannes Wernseher vom sechsten Platz aus. Gescheitert sind hingegen die CSU-Gemeinderatsmitglieder Georg Stadler und Gabriele Scheidl, die auf Platz zwei und drei gestanden waren.

Die CSU sieht ihr Ergebnis positiv

Die CSU sieht trotz des Abwärtstrends in Dießen positive Aspekte in ihrem Ergebnis: „Nach insgesamt nicht einfachen Jahren für den CSU-Ortsverband bewerten wir dieses Ergebnis als positiv. Durch erfolgreiche und langfristig ausgerichtete Nachwuchsarbeit konnte ein sehr solides Ergebnis erreicht werden. Dieses bildet die wichtige Basis für eine Neuausrichtung der CSU Dießen“, erklärte Vorstandsmitglied Marian Cammerer. Ein Wechsel an der Spitze des Ortsverbands – Vorsitzender ist Georg Stadler – sei jetzt nicht geplant. Die nächste turnusmäßige Neuwahl ist 2021.

Ähnlich wie Stadler und Scheidl erging es Kathrin Brachner-Kubat. Die seit 2014 amtierende Gemeinderätin der SPD (minus 2,7 auf 8,9 Prozent, zwei Sitze) kandidierte auf Platz drei, fiel mit 533 Stimmen (2014: 837) um einen Rang zurück.

Kein Erfolg auf den neuen Listen

Ebenfalls nicht mehr im Gemeinderat vertreten werden Stephan Wilkening und Michael Fuchs-Gamböck sein. Beide erreichten auf ihren neuen Listen (Wilkening wechselte von den Grünen zu den Dießener Bürgern und Fuchs-Gamböck, der 2014 über die „Zukunft für Dießen“ gewählt worden war, kandidierte bei der UBV) deutlich weniger Stimmen als 2014. Sie wären auch nicht in den Gemeinderat gekommen, wenn diese beiden Wählervereinigungen ein paar Sitze errungen hätten.

Die Wähler der Grünen (plus 9,6 auf 24 Prozent, fünf Sitze) folgten dem Wahlvorschlag der Partei. Die gewählten Gemeinderatsmitglieder hatten alle auf den Plätzen eins bis fünf kandidiert. Bei der UBV (minus 4,0 auf 4,3 Prozent) und der Bayernpartei (minus 2,2 auf 2,8 Prozent) ziehen jeweils nur die Spitzenkandidaten Volker Bippus und Michael Hofmann in den Gemeinderat ein, genauso ist es bei „Die Partei“, die mit 2,8 Prozent ebenfalls einen Sitz errang, den Michael Lutzeier einnehmen wird.

Die UBV ist an einem Tiefpunkt angelangt

Für die UBV, die in den 1990er-Jahren mit vier Gemeinderatsmitgliedern noch die zweitstärkste Fraktion in Dießen war, bedeutet das Ergebnis vom Sonntag einen Tiefpunkt. Volker Bippus räumte ein, dass es nicht gelungen sei, die UBV zu verjüngen. Auch der bisherige Gemeinderat Michael Behrendt habe der Liste gefehlt. Mit seiner Bürgermeisterkandidatur habe er versucht, die UBV trotzdem präsent zu halten, sagte Bippus.

Florian Zarbo und Sandra Perzul sind die Stimmenkönige

Jetzt aber noch ein Blick auf die von besonders vielen Dießenern gewählten neuen Gemeinderatsmitglieder. Die größten Stimmenanteile konnten häufig die Bürgermeisterkandidaten auf sich ziehen. Ganz vorne lag Florian Zarbo (Freie Wähler) mit 4404 Stimmen, gefolgt von seiner Stichwahl-Konkurrentin Sandra Perzul (Dießener Bürger, 3841), hinter der Gabriele Übler (Grüne, 3409) rangiert. Auf Platz vier und damit weiter vorn als bei der Bürgermeisterwahl landete Hannelore Baur (SPD, 3195) vor Roland Kratzer (CSU, 2551). Die Top 10 vervollständigen Gewerbereferent Thomas Hackl (Freie Wähler, 2537), Antoinette Bagusat (Dießener Bürger, 2476), Jürgen Zirch (CSU, 2107), Johann Rieß junior (Freie Wähler, 2092) und Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger, 1981).

