Zerstückelte Leiche: Auch der Helfer des Täters aus Landsberg ist verurteilt

Plus Ein Freund eines wegen Totschlags verurteilten Mannes aus Landsberg muss sich vor dem Amtsgericht in Northeim verantworten. Er gesteht und erklärt, warum er geholfen hat, eine Leiche zu beseitigen.

Eineinhalb Jahre nach dem Auffinden einer zerstückelten Leiche im niedersächsischen Katlenburg-Lindau (Kreis Northeim) hat sich jetzt ein weiterer Angeklagter vor Gericht verantworten müssen. In dem ersten Prozess hatte das Landgericht Göttingen einen 29-jährigen Mann aus Landsberg wegen Totschlags und Störung der Totenruhe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Der 29-Jährige hatte gestanden, im Dezember 2017 an seinem damaligen Wohnort in Lindau einen 37-jährigen Hausnachbarn im Verlaufe eines Streits mit einer Schnur erdrosselt zu haben. Später habe er die Leiche zerteilt und in der Nähe des Wohnhauses in der Feldmark vergraben. Ein Bekannter, der ihm damals geholfen hat, wurde jetzt verurteilt.

In dem zweiten Prozess musste sich nun am Dienstag ein Freund des Hauptangeklagten, der ebenfalls in dem Wohnhaus gelebt hatte, wegen Strafvereitelung und Computerbetrugs vor dem Amtsgericht Northeim verantworten. Die Staatsanwaltschaft Göttingen warf dem 26-Jährigen vor, dem 29-Jährigen beim Entsorgen der zerteilten Leiche geholfen zu haben. Damit habe er dazu beigetragen, dass das Tötungsdelikt über mehrere Monate unentdeckt blieb. Außerdem habe er mit der ec-Karte des getöteten 37-Jährigen mehrfach Geld abgehoben. Das Amtsgericht verurteilte den 26-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 900 Euro an den Verein „Weißer Ring“ zahlen, der Kriminalitätsopfer unterstützt.

Er wollte nicht, dass sein Freund wieder ins Gefängnis muss

Der 26-Jährige legte in der Verhandlung ein umfassendes Geständnis ab. Demnach war der 29-Jährige damals zu ihm gekommen und hatte ihm berichtet, dass er am Tag zuvor den 37-jährigen Nachbarn getötet habe. Der 29-Jährige sei für ihn ein enger Freund gewesen, sagte der Angeklagte. Da er sonst kaum Freunde gehabt habe, habe er sich diesem besonders verbunden gefühlt. Er habe auch gewusst, dass sein Freund schon mal im Gefängnis gesessen hatte. „Ich wollte ihm nicht antun, dass er noch mal in den Knast muss.“ Deshalb habe er sich verpflichtet gefühlt, diesem beim Beseitigen der Leiche zu helfen. Er habe eine geeignete Stelle ausgekundschaftet, mit einer Schaufel ein Loch ausgehoben und „Schmiere“ gestanden, als der 29-Jährige nach und nach die in Plastiksäcken verpackten Leichenteile dorthin transportierte und vergrub.

Der Angeklagte gab auch zu, mit der ec-Karte des Opfers mehrfach Geld abgehoben zu haben. Über die Karte habe er bereits vor dessen Tod verfügt gehabt, weil er öfter für den 37-Jährigen Einkäufe erledigt habe. „Hatten Sie nicht irgendwelche Skrupel?“, fragte der Richter. „Das kam erst im Nachhinein“, meinte der Angeklagte. Er sei zu der Zeit arbeitslos gewesen, habe Drogen konsumiert und „im Zuge des Rausches alles locker-flockig“ genommen. Inzwischen sei er von den Drogen weg und gehe auch wieder einer Arbeit nach.

Am Nachlass des Toten bereichert

Das Gericht befand den 26-Jährigen in allen Anklagepunkten für schuldig. Der Angeklagte habe „in bemerkenswerter Weise Skrupel außer Acht gelassen“ und seine „selbst empfundenen freundschaftlichen Pflichten“ über seine gesetzlichen Pflichten gestellt. Statt zur Polizei zu gehen und das Tötungsdelikt anzuzeigen, habe er daraus Profit geschlagen und sich an dem Nachlass eines Toten bereichert. Der Angeklagte habe zudem mit dafür gesorgt, dass das Tötungsdelikt über einen längeren Zeitraum nicht entdeckt werden konnte. Hätte nicht einige Monate später der 29-jährige Landsberger selbst nach einem Suizidversuch die Tat gestanden, wäre das Verbrechen bis heute nicht aufgeklärt worden.

Der Richter appellierte an den Angeklagten, sich aktiv um ein besseres und stabileres soziales Netzwerk zu bemühen. „Sie haben sich an die falschen Leute gehangen, das muss in Zukunft anders werden.“

Der Angeklagte bittet die Angehörigen des Opfers um Entschuldigung

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten gefordert hatte. Die Verteidigung hatte auf eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren plädiert. Zu dem Prozess waren auch mehrere Angehörige des Getöteten nach Northeim angereist. Nach der Urteilsverkündigung ging der 26-Jährige auf sie zu und bat sie um Entschuldigung für das, was er damals getan hatte.