vor 22 Min.

Ziegelanger: Neues zum Parkdeck

Jetzt steht fest, wann es fertig sein soll

Wann wird das Parkdeck bei der neuen Vonovia-Wohnanlage am Ziegelanger in Landsberg fertig? Diese Frage wurde innerhalb eines Abends gleich zweimal im Sitzungssaal im Historischen Rathaus in Landsberg gestellt: zuerst im Bauausschuss, dann nochmals im Stadtrat. Die Antwort von Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU): In der 43. Kalenderwoche, also in der zweiten Oktoberhälfte.

Im Bauausschuss sprach Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) das Thema an. Nachdem sich seit Monaten nichts am Parkdeck tue, brachte Schulmeister auch eine Regressforderung der Stadt ins Gespräch, zumal das Bauprojekt auch an anderer Stelle der Fertigstellung der Wohnungen hinterherhinke: „Auch der Spielplatz ist noch nicht gebaut und es gibt auch noch keine Fahrradabstellplätze, aber die Wohnungen sind sehr schnell gebaut und vermietet worden. Wie kann es sein, dass wir einen Vertrag haben und die Gegenseite diesen Anforderungen nicht gerecht wird?“

Oberbürgermeister Neuner berichtete mit Berufung auf ein Schreiben des Wohnungsbauunternehmens, dass der angekündigte Fertigstellungstermin für das Parkdeck, Juli 2019, nicht gehalten werden könne. Das liege daran, dass die neue Firma, die Vonovia mit der Lieferung von Baumaterialien beauftragt hatte, umziehe und bis Juli nicht produzieren könne. Auf einen anderen Hersteller könne nicht ausgewichen werden.

Am Parkdeck solle ab Ende Juli wieder gearbeitet werden, sagte Neuner weiter, im Oktober werde das Bauwerk fertiggestellt sein. „Es wird definitiv eine Verzögerung um drei Monate sein. Ich glaube, damit hat sich die Frage nach einer Regressforderung beantwortet.“ Zum Stand beim Spielplatz ergänzte Stadtbaumeisterin Birgit Weber, dass laut Vonovia mit der Errichtung in dieser Saison begonnen werde. In der anschließenden Stadtratssitzung fragte auch Margarita Däubler (SPD) zum Parkdeck nach. Da sie dem Bauausschuss nicht angehört, hatte sie von dem Bericht Neuners noch nichts erfahren. (ger)

