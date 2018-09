vor 55 Min.

Zierlich, aber nicht zaghaft

Die Pianistin Mona Asuka begeistert mit modern aufgefasstem Beethoven. Das Benefizkonzert trägt einen neuen Namen

Von Minka Ruile

Landsberg „Klassik in Werk 3“ heißt künftig in Erinnerung an den im vergangenen Jahr verstorbenen Firmengründer „Siegfried-Meister-Konzert“. Das gab Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann beim jüngsten Benefizkonzert auf dem Rational-Firmengelände im Landsberger Frauenwald bekannt.

Dabei setzen die Veranstalter weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Johannes Skudlik, der auch diesmal ein ansprechendes Programm zusammenstellte. Für die Ouvertüre der Operette „Candide“ von Leonard Bernstein und Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 im ersten Teil und das sinfonische Hauptwerk nach der Pause, Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, konnte er erneut das Orchester Symphony Prague und als Solistin die deutsch-japanische Pianistin Mona Asuka verpflichten.

Laune machte gleich zu Beginn Leonard Bernsteins spritzige Ouvertüre zu seiner 1956 uraufgeführten komischen Operette Candide mit einem furiosen Wirbel aus schwelgerisch-satten Streicherklängen, fanfarenartigen oder nur ganz kurzen Bläsereinwürfen, Triangel-Tschingeling und auch deutlich mehr als einsam zwischen lange Pausen gestreutem Paukendonner. Im wechselnden An- und Abschwellen vom Pianissimo und Forte und temperamentvoll gestalteten Stimmungsumschwüngen absolvierten die Symphoniker unter dem Dirigat von Hansjörg Albrecht in großer Spiellaune einen mitreißenden musikalischen Aufgalopp.

Aufgeladen und voller Energie schon im Eröffnungsakkord schloss sich das Allegro aus Beethovens fünftem Klavierkonzert dem Finale des markanten Eingangswerks nahtlos an. Dass Mona Asuka zwar zierlich von Gestalt, jedoch keineswegs zaghaft in ihrem musikalischen Ausdruck ist, das zeigte die junge Pianistin eindrucksvoll gleich mit dem ersten Griff in die Tasten. Beherzt gestaltete sie die gerade im ersten Satz der „Emperor“ enthaltenen Momente der Willensstärke und Entschlossenheit und hauchte mit ebensolcher Zurückgenommenheit im fast gleichen Augenblick zart hingetupfte Pianissimi in den Saal.

Der Klang der Symphoniker blieb manchmal stumpf und lief dem „transparenten“ Spiel Mona Asukas wenn auch nicht zuwider, so doch stellenweise etwas hinterher. Dennoch war es ein eindrucksvoller Auftritt, den die junge Solistin und das Orchester gestalteten. Das begeisterte Publikum bedankte sich mit langem Applaus und wollte Asuka keinesfalls ohne Zugabe von der Bühne gehen lassen. Die gab es schließlich mit einem zauberhaften von Liszt aufs Klavier übertragenen Ständchen aus Schuberts posthum veröffentlichter Lieder-Sammlung „Schwanengesang“.

Nach der Pause ging es mit Modest Mussorgski und dem Orchester Symphony Prague dann auf Ausstellungsbesuch. Das ursprünglich für Klavier solo komponierte Werk erklang in der sehr viel bekannteren, lautmalerischen Orchester-Fassung von Maurice Ravel und führte das Publikum in einer „Promenade“ von Bild zu Bild. Entlassen aus dieser Traumwelt gab es für die hellauf begeisterten Zuhörer als Zugabe Antonín Dvoráks Slawische Tänze Nr. 1 und die Nr.15.

