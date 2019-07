19.07.2019

Zimmermann geht, Woerlein kommt

JWR: Wechsel in der Schulleitung

Detlef Zimmermann hat bald mehr Zeit für den Reitsport und Reisen nach England: Zum 1. August geht der Schulleiter der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg in Pension. Der 64-Jährige hatte 2017 das Amt übernommen, will aber aufhören, „wenn’s am schönsten ist“. Er sei über 42 Jahre dabei, sagt er dem LT. Einen großen Teil dieser Zeit hatte er als Realschullehrer für Englisch und evangelische Religion in Landsberg verbracht. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Detlef Zimmermann war als Reiter aktiv, ritt Turniere und organisierte Vielseitigkeitsveranstaltungen in Achselschwang. Eigene Pferde hat der Pädagoge in Dießen stehen. Zum Interesse an Pferden passt auch die zweite Leidenschaft: England. Er kann sich sogar vorstellen, dort hinzuziehen, „trotz Brexit“, wie er lachend sagt.

Der neue Schulleiter, Herbert Woerlein, hat sich dem Lehrergremium am Mittwoch schon vorgestellt, wie er dem LT sagte. Der 61-Jährige war von 2013 bis 2018 SPD-Landstagsabgeordneter und tritt jetzt wieder in den Schuldienst ein. Woerlein war vor seinem Landtagsmandat von 1996 bis 2013 Schul- und Seminarleiter der Realschule Neusäß. „Ich freue mich schon sehr auf Landsberg“, sagt Woerlein, der als gebürtiger Augsburger die Stadt von Ausflügen her kennt. Und er freue sich auch darauf, wieder Unterricht zu geben. Ein Kontinuum bleibt: Auch Woerlein unterrichtet Englisch – und als zweites Fach Deutsch. (smi)

