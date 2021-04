Zinswetten: Gericht gibt der Stadt Landsberg recht

Plus Wie erwartet, weist das Landgericht München I die Verlustausgleichsforderungen der Bank an die Stadt Landsberg zurück. Erledigt ist die Derivate-Affäre aber noch längst nicht. Welche Fragen noch offen sind.

Die Wende in der Landsberger Derivate-Affäre ist eingetreten: Am Dienstag hat das Landgericht München die Zinswetten, die die Stadt Landsberg in den 2000er-Jahren mit der Bank Hauck & Aufhäuser abgeschlossen hatte, für unwirksam erklärt. Das Gericht folgte dabei einer vorläufigen Einschätzung, die es im Februar gegeben hatte. Damit hat die Bank derzeit keine Möglichkeit, die zuletzt geforderten 5,88 Millionen Euro Verlustausgleich von der Stadt einzufordern. In der Landsberger Stadtverwaltung löste das Urteil zu den Zinswetten große Erleichterung und Freude aus.

„Das Verfahren lief seit zehn Jahren. Es war ein langer und steiniger Weg. Das Urteil stellt eine wichtige Entlastung des kommunalen Haushalts der Stadt dar“, wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Ähnlich sieht das Justiziarin Petra Mayr-Endhart. Sie freue sich aber auch sehr, dass Verwaltung und Stadtrat immer an einem Strang gezogen hätten. „Das waren viele schwierige Entscheidungen in einer sehr schwierigen Materie, vor allem auch für diejenigen, die erst später Mitglied des Stadtrats geworden sind.“ Für diese Haltung habe sie sich bei den Stadtratsmitgliedern bereits schriftlich bedankt.

Derivate: Es geht um mehrere Millionen Euro für die Stadt Landsberg

Die Stadt hatte bis 2011 die bis dahin angelaufenen Verluste in Höhe von 2,55 Millionen Euro bezahlt. Dann wurden die Zahlungen eingestellt. Daraufhin machte die Bank mittels Klage eine Forderung von 5,88 Millionen Euro geltend – die seither angelaufenen Verluste, die zudem mit sieben Prozent verzinst waren. Das war der Ausgangspunkt des jetzt entschiedenen Prozesses vor dem Landgericht München I. 2019 kamen aus den Reihen des Stadtrats unter dem Eindruck mehrerer verlorener Prozesse gegen die Bank auch Rufe auf, die Forderungen der Bank erst einmal zu begleichen, um nicht weitere Zins- und Zinseszinsbelastungen anzuhäufen. Am Ende blieb das Gremium aber doch bei der von Mayr-Endhart verfochtenen Linie.

Diese führte nun zum Erfolg: Mit dem nun verkündeten Urteil wurde die Zahlungsklage des Bankhauses gegen die Stadt wegen ausstehender Zahlungen aus den Swap-Geschäften aber abgewiesen. Das Urteil folgte damit einer bereits in der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar gemachten Einschätzung, dass die Swap-Geschäfte als unwirksam einzuordnen seien. Dabei wurde insbesondere darauf verwiesen, dass das Landratsamt die Zinswetten nicht genehmigt hatte. Damit habe die Bank entgegen der Zusicherungen im Rahmen der ursprünglichen Beratung den Abschluss kommunalrechtlich unzulässiger Swap-Geschäfte empfohlen, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung nach der Urteilsverkündung weiter.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Im Rahmen eines Parallelverfahrens (dabei ging es um vergleichbare Geschäfte mit der Stadt Füssen) habe sich sogar ergeben, dass den Mitarbeitern des Bankhauses die Unzulässigkeit der empfohlenen Geschäfte zum Zeitpunkt der Empfehlung bekannt war. Aufgrund der Unwirksamkeit der Swap-Geschäfte wurde die Stadt vom Landgericht von einer weiteren Zahlungspflicht befreit. Für die Forderungen des Bankhauses in Höhe von aktuell rund 5,88 Millionen Euro besteht insofern keine Rechtsgrundlage.

Ob das so bleibt, ist aber offen. Denn noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die unterlegene Gegenseite hat die Möglichkeit, die nächste Instanz anzurufen. Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart spricht denn auch vorsichtig von einem „Etappensieg“. Die Derivate-Affäre könnte Landsberg noch weiter beschäftigen. Erst einmal tue es aber gut, angesichts der coronabedingten finanziellen Einbußen der Stadt nicht auch noch fast sechs Millionen Euro an eine Bank zahlen zu müssen, betont die Justiziarin.

Auch der ehemalige Kämmerer wartet auf eine Entscheidung

Solange über die Klage der Bank gegen die Stadt keine endgültige Entscheidung vorliegt, dürfte auch noch offen bleiben, wie es mit der Schadensersatzforderung der Stadt an ihren früheren Kämmerer Manfred Schilcher weitergeht, in dessen Amtszeit die Swap-Geschäfte getätigt wurden. Diese wären wohl erst dann endgültig vom Tisch, wenn die Stadt tatsächlich ungeschoren aus der Sache herauskäme. Dabei geht es nicht nur um die aktuell in Rede stehenden 5,88 Millionen Euro, sondern auch um die weiteren 2,55 Millionen Euro, die die Stadt bereits bis 2011 als Verlustausgleich bezahlt hatte. Dieses Geld möchte die Stadt zurückhaben und dazu liegt auch bereits eine Klage vor. Auch in diesem Fall verweist die Stadt darauf, falsch beraten worden zu sein.

Ebenfalls noch nicht abgeschlossen ist die strafrechtliche Aufarbeitung der Affäre, die sich gegen den früheren Kämmerer richtet. Dieser war vom Landgericht in Augsburg wegen Untreue zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil 2019 auf und verwies den Fall an das Landgericht zurück. Bliebe kein Schaden bei der Stadt, werde man auf einen Freispruch hinarbeiten, hatte dessen Rechtsanwalt Joachim Feller bereits im Februar angekündigt.

