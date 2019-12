Zinswetten: Zahlt die Stadt Landsberg jetzt doch?

Plus Die Stadt könnte jetzt einen Strategiewechsel vornehmen, was den Umgang mit den seit Jahren aufgelaufenen Verlusten aus den Derivat-Geschäften anbelangt. Im Haushalt 2020 steht Geld für einen Ausgleich des Kontos bereit.

Seit sechs Jahren gleicht die Stadt Landsberg die durch ihre Zinswetten entstandenen Verluste nicht mehr aus. Die Folge: Das Minus erhöht sich von Jahr zu Jahr - insbesondere deswegen, weil die Verluste gegenüber der Bank hoch verzinst werden müssen. Damit könnte im nächsten Jahr Schluss sein. Der Haushalt für 2020 sieht 5,2 Millionen Euro vor, um die seither angelaufenen Verluste an die Bank zu erstatten. Das wurde bei der abschließenden Beratung des Etats am Mittwochabend bekannt - auf Nachfrage von Stefan Meiser ( ÖDP).

Mit dem 5,2-Millionen-Euro-Ansatz folgt der Stadtrat im Grundsatz einem im Oktober von Meiser unternommenen Vorstoß, die Verluste nicht weiter anwachsen zu lassen. Denn inzwischen, das machte Meiser schon im Oktober publik, wird das Minus nicht mehr so sehr wegen der eigentlichen negativen Wertentwicklung der Zinswetten größer, sondern vor allem wegen der Zinsen, die die Bank der Stadt in Rechnung stellt, solange die Stadt das Konto nicht ausgleicht. Diese belaufen sich auf jährlich sieben Prozent. Das heißt, dass für die zuletzt im Oktober genannten 4,7 Millionen Euro Verlust zum Stand 2018 binnen eines Jahres ein Zins von rund 330.000 Euro fällig wird. Bis Ende dieses Jahres werden sich laut Meiser bereits knapp 1,7 Millionen Euro Zinsen angehäuft haben.

Wie die Stadtjustiziarin bislang argumentierte

Das will Meiser nicht mehr länger mitmachen. Er reichte einen Antrag ein mit dem Ziel, unverzüglich das negative Saldo des Derivate-Kontos bei der Bank Hauck & Aufhäuser auszugleichen.

Zuvor hatte die Stadt jahrelang die Linie verfolgt, keine Zahlungen mehr an die Bank zu leisten. Einerseits sollte damit der Eindruck eines Schuldeingeständnisses vermieden werden. Andererseits verwies Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart noch vor Kurzem allgemein darauf, dass es einen Unterschied mache, ob sich ein strittiger Geldbetrag noch auf dem eigenen Konto oder bereits im Besitz der Gegenpartei befinde. Gehe am Ende ein Rechtsstreit zugunsten des vermeintlichen Schuldners aus, müsse dieser schauen, wie er wieder zu seinem bereits gezahlten Geld komme. Und Mayr-Endhart hegt nach wie vor die Hoffnung, dass die Stadt am Ende doch noch ohne Verlust aus dem Derivat-Geschäft herauskommen könnte.

Stadtrat Meiser verweist auf die bisherigen Urteile gegen die Stadt

ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser teilt diese Zuversicht nicht. So macht er deutlich, dass die Rechtsauffassung der Stadt bislang in keinem Gerichtsverfahren bestätigt worden sei. Die letzte herbe Niederlage sei gewesen, als der Bundesgerichtshof die Nichtzulassungsbeschwerde der Stadt gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts München zurückgewiesen habe. Der nachträglich nicht erfolgten Genehmigung der Derivat-Geschäfte durch das Landratsamt misst Meiser wenig Nutzen für die Stadt bei. Sämtliche Gerichte, mit denen es die Stadt bislang zu tun hatte, hätten diesen Aspekt nicht berücksichtigt. Die Stadt habe in dem Rechtsstreit bislang nichts erreicht außer zusätzliche Kosten in Form von Anwaltsgebühren, Prozesskosten und Zinskosten.

Im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am Mittwochabend wurde das Thema erst auf Nachfrage von Meiser erwähnt. Dabei bestätigte Yvonne Fritzsche von der Kämmerei, dass der Ansatz für Tilgungen im nächsten Jahr auf 6,5 Millionen Euro erhöht worden sei, um neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1,3 Millionen Euro das Minus auf dem Derivate-Konto ausgleichen zu können. Ob dies auch so gemacht wird, müsse dann aber noch konkret entschieden werden.