vor 20 Min.

Zoff am Fahrradstreifen: Wie sich ein Radfahrer seinen Weg bahnt

Auf einem Fahrradstreifen in der Max-von-Eyth-Straße in Landsberg sind ein Radfahrer und ein Autofahrer aneinandergeraten.

Ein Autofahrer muss in Landsberg auf einer Fahrradspur anhalten. Ein Radfahrer verliert dabei die Fassung und greift zu rabiaten Mitteln.

Dicke Luft herrschte am Donnerstag in der Max-von-Eyth-Straße in Landsberg zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Wie die Polizei berichtet, musste gegen 13 Uhr ein 85-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt auf einem Fahrradstreifen anhalten.

Aus diesem Grund musste auch ein unbekannter Fahrradfahrer seine Fahrt unterbrechen. Das passte ihm gar nicht: Er beschwerte sich lautstark und lief schließlich samt seinem Rad über die Motorhaube des Geschädigten. Dadurch entstand an dem Pkw ein Schaden von rund 1500 Euro, so die Polizei weiter. (lt)

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08191/932-0.

