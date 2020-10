12:53 Uhr

Zu Besuch beim Heinrichshofener Ortschronisten Franz Huster

In der neuen Ortschronik über Heinrichshofen können Leser viel über den Eglinger Ortsteil erfahren. Autor Franz Huster hat lange in den Archiven gewühlt.

Von Hertha Grabmaier

„Schon wieder ein Heimatbuch. Braucht’s das nach den statistischen Beschreibungen von Georg Rotter, 1911, der Ortschronik von Johann Burkhart, 1954, und nach dem Heimatbuch der Gemeinde Egling von 2007?“ Diese Frage stellte sich der Buchautor und Herausgeber Franz Huster in seinem Vorwort zu „Heinrichshofen – Ein Dorf im oberen Paartal“.

Die Antwort gibt er im nächsten Absatz mit einem klaren Ja, denn der Verfasser des genannten Heimatbuchs sei zu der Erkenntnis gelangt, „dass viel, noch nicht veröffentlichtes, aber interessantes Material in den Archiven schlummert“. In diesen Archiven hat Franz Huster während der vergangenen zwölf Jahre viel Zeit verbracht, um sich durch Dokumente, Bücher, Urkunden, Niederschriften und Briefe zu wühlen.

Franz Huster musste sich in alte Schriften erst einlesen

Er selbst habe als Mitglied des Heimatvereins bei der Entstehung des Heimatbuchs der Gemeinde Egling mitgewirkt. Auch zu den „Landsberger Geschichtsblättern“ hat er einen Beitrag geleistet mit „Hausbuch für das ganze Jahr 1840 des Josef Spitzweg, Wirth in Egling“. Sein Beruf als Lokführer bei der Bahn im Wechseldienst mit vielen Wochenendeinsätzen erlaubte es ihm, während der Woche nach Augsburg und vor allem nach München zu fahren, um sich stundenlang im Hauptstaatsarchiv mit aufwendigen Nachforschungen zu seinem Heimatort und dem Umland zu beschäftigen.

Franz Husters Ortschronik über seinen Heimatort Heinrichshofen. Bild: Julian Leitenstorfer

Alle Kopien, die Huster dort anfertigen durfte, hat er aus eigener Tasche bezahlt. Um alte Unterlagen entziffern zu können, war die Anschaffung von Schriftkundebüchern zwingend nötig. Es habe ihm große Freude gemacht, historische Niederschriften lesen zu können, die einen wichtigen Beitrag zu seinem Buch leisteten. Auf 330 Seiten gibt Franz Huster umfassend und spannend die Ergebnisse seiner Spurensuche wieder. Erstmals erwähnt wurde Heinricheshouen 1085 und hatte 24 verschiedene Schreibweisen, bis es 1789 endgültig als Heinrichshofen in die Annalen einging.

Das Bader-Handwerk galt als unehrenhaft

Soweit sie zu erforschen waren, sind alle Dorfsvierer, Obmänner, Vorsteher und Bürgermeister ab 1664 namentlich erwähnt sowie die Gemeindepolitik und das rege Dorfleben fundiert beschrieben und mit zahlreichen Abbildungen unterlegt. Häuserchroniken und Namen der Bewohner gehen zurück bis ins Jahr 1443.

Chronologische Tabellen geben Aufschluss, wer wann was gebaut, geerbt, gekauft und mit wem verheiratet war. Alte Lagepläne, ein Ausschnitt aus der Landsteuerliste von 1727 und eine Charakterisierung der früher im Dorf ausgeübten Berufe vom Bader bis zum Wagner schildern, wie das Zusammenleben funktionierte.

So wurde das Badergewerbe (namentlich nachgewiesen seit 1537) ausgeübt in Haus Nummer 36, das sich abgesondert jenseits der Paar befand, weil das Baderhandwerk zwar für die Allgemeinheit notwendig war, aber als unehrenhaft galt. Der Bader Johann Keil zum Beispiel war an der Chirurgie stark interessiert und wurde 1774 auch als Chirurg bezeichnet. Dazu sind noch Einführungen in die Chirurgie und Bücher mit Prüfungsfragen vorhanden.

Für die Ortschronik hat Franz Huster lange in den Archiven gewühlt. Bild: Julian Leitenstorfer

In der Chronik geht es um Hungersnöte, Brände und Brauchtum

Leser können vieles erfahren über Unwetter, Hungersnöte, Brände, Brauchtum und Bekleidungen im Wandel der Zeit. Dazu gibt es alte Fotos aus der Zeit von den Anfängen der Fotografie im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Der Kirchengeschichte, den Primizianten, Mesnern, den umfangreichen Baumaßnahmen, Wallfahrten und Bittgängen widmete Franz Huster einige interessante Kapitel. In schrecklichen Kriegszeiten, angefangen mit den Hunneneinfällen im zehnten Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg, gab es zahlreiche militärische Auseinandersetzungen, unter denen auch das Dorf im oberen Paartal zu leiden hatte.

Die Aufnahme der Heimatvertriebenen im Mai 1946, die überwiegend aus Erdberg und Doberseik kamen, stellte die Einheimischen vor große Herausforderungen, wobei Arbeitskräfte vor allem in der Landwirtschaft gebraucht wurden, wenn Männer oder Söhne gefallen, vermisst oder in Gefangenschaft waren. Das informative Zeitzeugnis über mehr als 900 Jahre bewegte Ortsgeschichte wurde in DIN-A4-Format im Juli 2020 von der Firma Eisenlohr in Landsberg mit einer Auflage von 300 Stück gedruckt. Es bietet Neubürgern aufschlussreiche Einblicke in das ländliche Milieu von einst und gibt Einheimischen die Möglichkeit zur intensiven Auseinandersetzung mit den Lebensgeschichten ihrer Vorfahren.

Chronik: Erhältlich ist die Neuerscheinung „Heinrichshofen – Ein Dorf im oberen Paartal“ bei Franz Huster in Heinrichshofen zum Preis von 26 Euro.

