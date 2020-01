Zu Besuch in Schuhbecks Teatro: Kulinarische und andere Genüsse

Plus Alfons Schuhbecks „Ohlala“ bietet von der Burlesque-Show bis zur Spitzenakrobatik alles. Auch kulinarisch wird man vom Sternekoch gut unterhalten.

Ein wunderschönes Zelt und charmante Kellner – bei der Show Ohlala von Sternekoch Alfons Schuhbecks teatro wird man schon sehr stilsicher begrüßt. Und genauso geht der Abend weiter. Ein genussvolles Essen und jede Menge Akrobatik zum Staunen, Lachen und genießen. Über das Vier-Gang-Menü im teatro-Spiegelzelt kann man schon ins Schwärmen geraten, vor allem, wenn man es auch noch von den tollen Akrobaten direkt serviert bekommt. Die Veranstaltung ist im teatro-Zelt auf dem Messegelände in München-Riem zu finden.

Es gibt Kalbstafelspitz, angerichtet auf Rettich, Kräuterseitling und Zupfsalat. Als Zwischengang eine Krustentiersuppe mit Garnele, Tomate und Kurkuma und einen zarten Hirschrücken mit Kartoffelgratin, Gewürzrotkrautpüree, Maronenjus und Kirsche als Hauptgang. Der süße kulinarische Höhepunkt des Abends: ein Cassis-Törtchen mit frischem Sauerrahmeis, mit Macarons sowie einer wunderbaren Beilage aus Feige und Pistazie.

51 Bilder Da knisterts bei Schuhbecks Teatro "Ohlala" Bild: Thorsten Jordan

Durch den Abend führt dann ein ebenso witziges wie begabtes Pärchen: Marie-Claude Chamberland und und Emile Carey aus Montreal. Und was sie anzukündigen haben, was sie mit viel Esprit, Gesang und Jonglage machen, ist jeweils eine beeindruckende Leistung.

Die Artisten und gleich einer der Höhepunkte des Abends: Das Duo Kiss (Yurii Protsyk und Inna Baiak) bringen Eleganz, Leichtigkeit und tänzerisches Können praktisch Hand in Hand auf die Bühne. Die beiden sind Tänzer, Sportler und Akrobaten durch und durch.

Auch Burlesque-Tanz gehört zur Show

Die Rokashkovs präsentieren am Reck, das in diesem Fall aus einem Karree von vier Stangen besteht, eine Show, die so nah und perfekt ist, dass man nur staunend zusehen kann. Bevor Papin Khachatryan auftritt, kommt ein kleiner Eiffelturm auf die kleine Bühne im teatro. Und der Artist beeindruckt mit perfekter Körperbeherrschung. Mit enormer Kraft und Grazie balanciert er im Handstand auf eben diesem Eiffelturm. Die Rossi Brothers katapultieren sich in unfassbarem Tempo mit den Füßen in die Luft, und Rita Lynch ist eine Burlesque-Künstlerin, die sich mit einer Mordsstimme vom Putzmädchen zur Femme fatale entwickelt. Und all diese Artisten werden musikalisch mit ausgesuchten Songs und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Kostümen begleitet. Ein besonderer Höhepunkt des Abends sind aber Jonny und Anna.

Ihre Spezialität ist die Artistik an Aerial Straps und am Reifen, eine besonders sinnliche Performance, die in einer Badewanne endet, hoch in die Luft geht und auch die Zuschauer mit einbezieht. Da hieß es für den einen oder anderen schon mal, sich schnell vor den aufspritzenden Wasserfontänen, die das Duo verursacht, in Sicherheit zu begeben.