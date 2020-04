Zu eng im Supermarkt? Einfach draußen einkaufen

Es gibt nicht nur in Zeiten wie diesen Alternativen fürs Einkaufen, um langen Schlangen aus dem Weg zu gehen. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

In einem Onlinevoting auf unserer Homepage sprechen sich 51 Prozent unserer Leser dafür aus, dass es eine super Idee ist, wenn Supermärkte spezielle Öffnungszeiten für Senioren anbieten. Der Landsberger Seniorenbeirat sieht das allerdings anders und empfindet es als eine Ausgrenzung und verweist auf die Nachbarschaftshilfen, an die man sich wenden könne.

Zudem scheint hier auch eine Diskussion zu entbrennen, wann man denn für Senioren öffnen sollte. Allerdings zeigten sich alle befragten Märkte dazu bereit, eine solche Regelung einzuführen, wenn die Nachfrage da wäre. Also wer das möchte, sollte seinen Lieblingssupermarkt einfach mal darauf ansprechen. Und wer wirklich Angst hat, in den Supermarkt zu gehen – es gibt noch viele Alternativen, wie die oben angesprochenen Nachbarschaftshilfen.

Oder: die Landsberger Wochenmärkte. Dort ist man an der frischen Luft und die Einkaufsschlangen auf dem Hauptplatz zeigen ein sehr diszipliniertes und vorbildliches Verhalten der Einkäufer, hier wird nicht gedrängelt und jeder hält den Mindestabstand ein. Eine sehr schöne Alternative bei diesem tollen Wetter. Denn trotz aller Vorsicht sollte man eins nicht vergessen. Ein Einkaufs-Spaziergang (allein oder mit der Familie) an der frischen Luft ist in jedem Fall sinnvoll, man darf halt nicht in großen Gruppen gehen.

