vor 38 Min.

Zu laut gefeiert: Polizei nimmt Musikanlage mit

Im Dießener Gewerbegebiet ist es Anwohnern zu laut. Der Ruhestörer reagiert ungewöhnlich.

Von Thomas Wunder

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste die Polizei wegen Ruhestörung in einem Lokal im Gewerbegebiet in Dießen eingreifen. Dort fand eine private Feier statt. Gegen 3.30 Uhr ging bei der Polizei eine Beschwerde wegen überlauter Musik ein. Die Musik, mit massiven Bässen, war laut Polizei bei geschlossenen Fenstern und Türen zu hören.

Es droht eine Anzeige

Da der Betreiber sich nicht einsichtig zeigte, die Musik abzuschalten, wurde die Musikanlage sichergestellt. Ihm droht jetzt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Ruhestörung.

