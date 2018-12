vor 54 Min.

Zu wenig Platz für Elterntaxis und Radler am Reischer Talweg?

Kinderhaus macht den Vorreiter der künftigen Bebauung im Osten von Landsberg. Die Verkehrsanbindung sorgt für Diskussionen im Stadtrat.

Von Gerald Modlinger

Am Reischer Talweg befindet sich eine der großen Entwicklungsflächen für neuen Wohnraum in Landsberg. Den Vorreiter für die künftige Bebauung soll eine Kindertagesstätte machen, die sich am bisherigen Ortsrand anschließt. Der Stadtrat hat nun einstimmig beschlossen, dafür einen Bebauungsplan aufzustellen. Die zugrunde liegende Planung soll die bestehenden Häuser besser vor künftigen Immissionen des Kita schützen.

Christoph Jell (UBV) befürchtet „das absolute Chaos“

Zu diesem Zweck ist nun vorgesehen, das Kita-Gebäude weiter nach Osten zu rücken und östlich der Bebauung an der Johann-Schmidt-Straße eine Häuserzeile einzuschieben. Angefahren werden soll die Kindertagesstätte vom Reischer Talweg her. Und genau an dieser Ankündigung aus dem Stadtplanungsamt entzündete sich eine längere Debatte im Stadtrat – denn der Reischer Talweg ist ein beliebte Spazier-, Radler- und Skaterstrecke im Osten der Stadt. Wie denn da diese „Freizeit-Funktion“ weiter gewährleistet sein solle, wollte Moritz Hartmann (Grüne) wissen, denn der Weg dürfe nicht zur „Autostraße für das Wohngebiet“ werden. Deshalb, forderte sein Fraktionskollege Jost Handtrack, müsse der Feldweg, der vom Ziegelanger am Uniper-Grundstück vorbeiführe, das künftige Baugebiet anbinden. Andernfalls, so die Befürchtung von Christoph Jell (UBV) „wird das verkehrstechnisch das absolute Chaos, da bin ich mir sicher“.

Stadtbaumeisterin: Fürs Erste genügt es

Momentan, bremste Stadtbaumeisterin Birgit Weber, gehe es aber im ersten Schritt nur um die Kindertagesstätte und um 13 Reihenhaus-Einheiten und vier Kindergartengruppen. Und diese seien mit dem sieben Meter breiten Reischer Talweg „grundsätzlich richtig erschlossen“. Darüber hinaus sei aber eine Erschließung des neuen Wohngebiets über den Ziegelanger für sie „selbstverständlich“. Die Freizeitnutzung des Reischer Talwegs werde ein Ziel des Bebauungsplans sein, war zuvor schon Moritz Hartmann versichert worden.

Oberbürgermeister Mathias Neuner) versicherte, dass die künftigen Verkehrsströme in das künftige Wohnquartier verteilt werden sollen. „Eine einzige Erschließung löst keine Begeisterungsstürme aus.“ Neuner gab aber auch zu bedenken, dass er am Reischer Talweg eine Parallelnutzung von Kindergartenverkehr und Freizeitaktivitäten nicht sehe.

