Zuckerguss: Rosina Heinle und ihr Beeren-Rezept

Diesmal dreht sich alles um die süßen Früchte und die Kauferingerin hat einen besonderen Topfen-Strudel. Eine kreative Bäckerin.

Von Romi Löbhard

„Der Zuckerguss begleitet mich das ganze Jahr über.“ Damit meint Rosina Heinle nicht den Süßkram, mit dem Gebäck so schön in allen Farben verziert und noch geschmackiger gemacht werden kann. Es ist vielmehr das Magazin der Augsburger Allgemeinen, dessen Name „Zuckerguss“ schon verrät, worum es im Innern geht.

Rosina Heinle macht gerne beim Backheft mit

Es ist jedes Mal eine Sammlung an erprobten Rezepten rund um Kuchen, Torten, Kleingebäck. Leser und Leserinnen haben sie eingeschickt, weil sie von den Kompositionen überzeugt sind und diese der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchten. Rosina Heinle, Kreisrätin und seit fast 36 Jahren Gemeinderätin, ist eine dieser Leserinnen. „Wenn er kommt (der Zuckerguss), dann überleg’ ich mir schon wieder das Mitmachen.“ Zum dritten Mal bereits ist die Kauferingerin mit einem Rezept in dem Heft vertreten. Aktuell ist das ihr „Blaubeer-Topfen-Strudel“, der Eingang in den druckfrischen Zuckerguss Spezial „Alles aus Beeren“ fand. „Das Rezept für den Strudel hab’ ich mal irgendwo entdeckt“, erzählt die 73-Jährige, wo genau, daran erinnert sie sich nicht mehr. Sie habe ihn schon oft gemacht, „weil er gern gegessen wird“. Ganz wichtig sei, dass es Blaubeeren aus dem Wald sind. „Die Beeren brauchen einen besonderen Boden“, weiß Rosina Heinle, „damit sie ihren typischen Geschmack entwickeln.“

Die Zutaten sind das A und O

Beste Zutaten seien überhaupt das A und O bei allem Backen. Bei einem guten Mehl fängt das schon an. So habe ein Onkel ihres Mannes, er war Müller in Kaufering, immer Hefeteig gemacht, um die Qualität des frischen Mehls zu testen. „Von ihm habe ich auch das Hefeteig machen gelernt.“ Der besondere Teig gehört längst zu den Standards in der geräumigen Küche der Urkauferingerin. Krapfen oder unterschiedlich gefüllte „Bachelen“ und vieles Weitere entstehen daraus.

Aufwendige Kuchen und Torten

Aufwendige Kuchen und Torten werden nicht nur für die Familie hergestellt. Rosina Heinles Backwerk findet sich bei Festen und Feiern im Ort, bei Vereinen und Einrichtungen. Da gibt es dann beispielsweise diesen „Walnusstraum“ nach einem Rezept aus dem Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Die Walnüsse stammen aus dem eigenen Garten. „Alles, was im Garten, in der Natur anfällt, wird verarbeitet“, betont Rosina Heinle. Nüsse, Beeren, Blüten wandern längst nicht nur in Gebäck. So steht beim Besuch des LT ein Ansatz für Ringelblumensalbe auf dem Fensterbrett.

Orangefarbene Blüten und Rapsöl

Orangefarbene Blüten hat sie dafür in Rapsöl, „ein gutes, keine dieser Billigangebote“, eingelegt. Nach ein paar Wochen wird der Ansatz gefiltert und mit Bienenwachs versetzt. Fertig ist eine wunderbare weiche Salbe. Früchte werden zu Saft verarbeitet. „Daraus mache ich Sirup, der ist haltbarer als Saft.“ Oder gleich Likör, zum Verfeinern aller möglichen Süßspeisen oder pur Genießen. Mit den ersten Äpfeln kann aber durchaus auch mal ein „Karamellisierter Kaiserschmarrn mit gebratenen Apfelspalten“ entstehen. Das Rezept dafür hat die Berichterstatterin mit nach Hause genommen und gleich ausprobiert...

Für die nächste, die weihnachtliche Zuckerguss Ausgabe hat Rosina Heinle erneut das Mitmachen im Sinn. „Ich möchte schon noch einmal diese Honiglebkuchen einschicken.“ Nur wenige Zutaten seien dafür notwendig und „sie gelingen immer“. Zwei- oder drei Mal habe sie das Rezept bereits eingereicht, aber nie hat es den Sprung ins Magazin geschafft. „Dabei ist dieser Lebkuchen so gut. Alle essen ihn gern, von den Kindern bis zu den Senioren.“

In ihrer Küche jedenfalls läuft der Backofen Jahr für Jahr für genau dieses Gebäck heiß. Bergeweise entstehen die süßen Lebzelter zum Verschenken und natürlich auch zum selbst naschen.

Das Rezept: Für den Strudelteig werden 300g Mehl, 1EL Öl. 1 Ei. Salz und 125ml lauwarmes Wasser kräftig verknetet und abgeschlagen. Anschließend darf der Teig etwa 15 Minuten unter einer feuchtheißen Schüssel ruhen. In der Zwischenzeit werden 250g Blaubeeren mit 100g Zucker vermischt. 400g Quark (40 Prozent), 125g Sauerrahm, 3 Eigelb, 2 EL Vanillezucker, 1 Prise Salz, Abrieb einer Biozitrone gut verrühren, 3 Eiweiß mit 100g Zucker steifschlagen und unter die Quarkmasse heben.

Aus dem Teig zwei Strudel auswellen, dünn ziehen und mit zerlassener Butter bestreichen.

Die Topfenmasse darauf verteilen, mit den gezuckerten Blaubeeren und 100g Rosinen belegen, einrollen, auf gebuttertes Backblech legen, in das auf 180 Grad vorgeheizte Rohr schieben und etwa eine Stunde lang backen. Mit Puderzucker bestreuen, Vanillesoße dazu reichen, genießen.

Sollten wirklich Reste übrig bleiben, dann können diese gut im Kühlschrank aufbewahrt und am nächsten Tag genossen werden.

