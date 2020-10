vor 51 Min.

Zum Abschluss kommen „Die Zwölf“

Cellisten der Berliner Philharmoniker begeistern nach ihrer Corona-Pause das Publikum in Bad Wörishofen. Eine musikalische Reise durch viele Länder und Genres

Von Frauke Vangierdegom

Das Abschlusskonzert des diesjährigen Festivals der Nationen in Bad Wörishofen war gleichzeitig das erste Konzert, das die „12 Cellisten der Berliner Philharmoniker“ seit dem Corona-Lockdown im März geben durften. Und was „Die Zwölf“ da auf die Bühne des Kursaals in Bad Wörishofen zauberten, brachte auf den Punkt, wofür das Festival der Nationen steht: die weltumspannende Begeisterung für Musik jeden Genres.

So traten elf Cellisten und eine Cellistin die Reise um die Welt an, beginnend in Böhmen mit einer fünfteiligen Suite des Komponisten David Funck. Dem Wunsch „Lasst mich allein“ von Antonin Dvorák wäre das Publikum wohl auch dann nicht nachgekommen, hätte das Konzert weitaus länger als eine gute Stunde gedauert. Viel zu sehr zogen die Musiker jeden in den Bann, der sich mit auf die Reise durch Klassik, Jazz, Tango, Filmmusik und Blockbuster begab. Spätestens bei den drei Arrangements „Lullaby of Birdland“, „Caravan“ und dem legendären „As Time Goes By“ erschloss sich dem Publikum, warum schon der legendäre Pablo Casals von einem Orchester geträumt hat, das nur aus Violoncelli besteht, und der Cellovirtuose und Komponist Julius Klengel schon vor 100 Jahren einen Hymnus für zwölf Violoncelli schrieb.

Wen wundert’s, zeigt doch dieses Instrument eine Bandbreite von sonoren Tiefen bis in die schrillsten Höhen, und hat das Zeug dazu, humorvolle, ernste, leichte, aber auch nachdenkliche Töne anzuschlagen.

Töne, die das Publikum am letzten Tag des Festivals der Nationen 2020 entführten und mit Lieblingsliedern und Ohrwürmern zu anhaltendem Applaus, Bravo-Rufen und stehenden Ovationen anregte.

Die Freude, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen, war in jedem Ton, in jeder Geste und in jeder Mimik der zwölf Musiker zu erkennen. Wen wundert es da, dass „Die Zwölf“ am Ende ihres Konzertes noch „zwei“ draufsetzten und vor allem mit „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone zeigten, wie vielfältig das Violoncello mit seinen fast fünf Oktaven umfassenden Tonlagen tatsächlich ist.

Übrigens: Die Zwölf ist eine mystische Zahl, die für Vollkommenheit steht. Das Ensemble hat genau das für sich verinnerlicht und präsentierte vollkommene Harmonie, vollkommene Begeisterung und vollkommene Darbietung.

Wer bis zu einem Konzertbesuch bei diesen Musikern dachte, das Cello sei „nur Begleitwerk“ in großen Orchestern, der weiß spätestens jetzt: Das Cello kann alles – Klassik, Kammermusik, Jazz, Tango, ja sogar Rock- und Popmusik.

