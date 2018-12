vor 23 Min.

Zum Derblecken gibt es für Hans Well immer reichlich Stoff

Hans Well, einer der Gründer der Biermösl Blosn, lebt in Türkenfeld und ist mittlerweile mit seinen Kindern auf Konzerttour.

Berühmt wurde er mit der Biermösl Blosn. Jetzt lebt Hans Well in der Gemeinde Türkenfeld und ist ein Musiker im Unruhestand. Warum ihm die Arbeit mit seinen Kindern so viel Spaß macht.

Von Peter Stöbich

Der Tournee-Kalender seiner „Wellbappn“ fürs neue Jahr ist schon gut gefüllt. Hans Well freut sich auf die Auftritte mit seinen drei Kindern. Denn ein geruhsames Rentnerdasein kann sich der 65-Jährige nicht vorstellen, weshalb er eifrig Pläne für nächstes Jahr schmiedet. Es soll eine dritte CD des Familien-Kabaretts geben, auch über ein neues Buch denkt er nach: „Vielleicht ein Krimi aus der Kleinkunst-Szene.“

„Nach der Auflösung der Biermösl Blosn mit meinen Brüdern wollte ich eigentlich nie mit meinen Kindern spielen“, sagt er. Nachdem sie ihn aber zu einem gemeinsamen Auftritt genötigt hatten, erschien nur drei Monate später die erste CD. Zu hören sind unter anderem Bratsche und Brummtopf, Drehleier und Dudelsack, Geige und Gitarre, Trompete und Tuba – auf der Bühne schaut es jedes Mal aus wie in einem Musikladen.

Irgendwann erfüllte das normale Programm Hans Well nicht mehr

„Das Derblecken ist immer noch eine Riesengaudi“, sagt Hans Well mit seinem typischen verschmitzten Lächeln. Auch wenn sich die Zustände im Freistaat nicht ändern ließen, könne man sich doch wenigstens über sie lustig machen. Das tut er seit Jahrzehnten mit enormem Talent und Erfolg. 1980 erschien die erste Langspielplatte, ein Live-Mitschnitt aus dem Münchner Lokal Muh mit einem Ammersee-Medley.

Seitdem ist Hans mit seinen Brüdern Christoph und Michael Well in unzähligen Bierzelten, Pfarrsälen und Vereinsheimen als Biermösl Blosn aufgetreten und hat bis zur Trennung 35 Jahre lang bitterböse und saukomische Texte geschrieben, wie das berühmt-berüchtigte „Gott mit dir du Land der BayWa“.

Als der bundesweite Erfolg jedoch zur Routine wurde, gab es unterschiedliche Ansichten über Inhalt, Stil und Themen des künftigen Programms. „Das war keine leichte Zeit für mich“, sagt Well, der aktuell bleiben wollte und den Spaß an den immer gleichen Ansagen und Liedern verloren hatte. „Wir haben von der Substanz gelebt, ohne großen künstlerischen Anspruch.“

Aus der Politik zieht er viel Inspiration

Heute greift er gemeinsam mit Jonas, Sarah und Tabea wieder auf, was die Schlagzeilen beherrscht und die Zuhörer bewegt: Migration, Dieselaffäre und vieles mehr. „Das Gefühl für die Sprache und Talent zum Reimen habe ich vom Vater“, erzählt er. Meistens sei zuerst der Text da, erst später komme die Musik dazu. Ein Großteil der satirischen Songs schaffe es aber nicht auf die Bühne, sondern lande im Papierkorb. Dass ihm nach so langer Zeit der Stoff ausgehen könnte, darüber macht er sich keine Sorgen: „Denn die Komiker in der CSU sterben nicht aus und ich bin dem Freistaat dankbar für manch hochkomische Anregung“, sagt er.

Häufig unterstützt die Musikanten-Familie mit ihren Auftritten soziale und Umweltvereine wie das Aktionsbündnis gegen die Augsburger Osttangente oder die Krebs-Selbsthilfegruppe Schongau. Für diese werden die Wellbappn am 25. Januar im Haus der Vereine in Hohenpeißenberg spielen. Schon wenn sie mit ihrem ersten Lied jedes Mal aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Ort aufgreifen, tobt das Publikum und die Presse ist voll des Lobes über das Quartett.

Nach vielen langen Jahren soll die Hochzeitsreise nachgeholt werden

„Schön ist, dass kein Abend dem anderen gleicht und wir auf der Bühne sehr spontan reagieren können“, sagt der Vater, der sich von seinen Kindern schon mal necken lassen muss, wenn er die falsche Tonart anstimmt oder eine Textzeile vergisst. „Dabei haben wir die gleiche Gaudi wie unsere Zuhörer!“

Auch in ihrer Heimatgemeinde Türkenfeld (Landkreis Fürstenfeldbruck) engagieren sich Hans Well und seine aus Indien stammende Frau Sabeeka. Er macht mit bei der Dorferneuerung, sie sitzt für die Dorfgemeinschaft im Gemeinderat. Das Paar hatte sich 1990 bei einer Preisverleihung in Grafing kennengelernt und vier Jahre später in Andechs geheiratet. Weil bisher nie Zeit für eine richtige Hochzeitsreise war, soll sie im neuen Jahr nachgeholt werden – am besten mit dem Zug. „Denn fliagn dua i gar net gern“, sagt der 65-Jährige.

Themen Folgen