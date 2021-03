06:41 Uhr

Zum Josefitag: Was St. Ottilien mit dem Heiligen verbindet

In der Erzabtei St. Ottilien hat man eine besondere Beziehung zum Heiligen Josef, dessen Gedenktag am 19. März gefeiert wird.

Auch wenn der 19. März seit 1968 kein Feiertag mehr ist: Der Josefitag ist doch etwas mehr als ein normaler Werktag. Auch in St. Ottilien hat man eine besondere Verbindung zum heiligen Josef.

1968 wurde hierzulande vieles umgekrempelt. Nicht jeder erinnert sich daran, dass in dem Jahr auch das Hochfest des heiligen Josef seinen Status als staatlicher Feiertag in Bayern verlor. Seitdem ist es um den Josef eher still geworden. Ganz aus dem Bewusstsein ist der heutige Josefitag freilich nicht verschwunden. Der Abtpräses der Kongregation der Benediktiner von St. Ottilien, Jeremias Maximilian Josef (!) Schröder, befasst sich aus Anlass des heutigen Josefitags mit der Beziehung zwischen den Ottilianern und dem heiligen Josef, der viele Ehrentitel wie „Nährvater Jesu“, „Patron der Kirche“, „Spiegel der Geduld“ und „Vorbild der Arbeiter“ trägt. Ganz zeitgemäß kann auf dem Youtube-Kanal von St. Ottilien heute ab 11.15 Uhr übrigens auch das Konventamt zum Josefitag verfolgt werden. Der Abtpräses schreibt:

Auch die Missionsbenediktiner sind dem heiligen Josef etwas untreu geworden. Als es 1884 im oberpfälzischen Reichenbach losging, da hatte der Gründer Pater Andreas Amrhein dem Unterfangen noch den Titel „St.-Josefshaus“ gegeben. Das hatte wohl gleich mehrere Gründe: Erstens konnte er damit zum Ausdruck bringen, dass ein Großteil der zukünftigen Missionare als Handwerker eingesetzt werden sollte. Der heilige Josef war ja Zimmermann und außerdem schweigsam, treu und verantwortungsvoll, was alles gut zum Ideal des Missionsbruders passte.

Der Josef war unverfänglicher als der Benedikt

Eine Rolle wird aber auch gespielt haben, dass die bayerische Regierung mit Argusaugen die neue Gründung überwachte, damit da ja kein Kloster entsteht. Da war „Josef“ unverfänglicher; erst später, als die staatliche Aufsicht milder wurde, traute man sich, mit dem heiligen Benedikt einen anderen Patron hervorzuholen, der deutlicher verriet, dass man es hier mit Mönchen im Missionarsgewand zu tun hatte.

Heute ist Josefitag. Das Bild zeigt eine Josefsfigur mit dem Jesuskind aus dem Kloster St. Ottilien. Bild: Cassian Jakobs

Außerdem war Josef der Taufname von Andreas Amrhein. Der stammte außerdem aus der Schweiz, wo sich der heilige Josef bis heute einer größeren Wertschätzung erfreut.

Ein Helfer für notleidende Klöster

Und zu guter Letzt war auch der Titel des „Nährvaters“ bedeutungsschwanger. Amrhein schrieb: „Für das Finanzielle sorgte der hl. Nährvater Josef ohne Bettelbriefe und ohne Sammlungen.“ Das entsprach einer alten Josefsfrömmigkeit in den Klöstern: Er wurde dort geradezu als himmlischer Reservecellerar verehrt, der in Notlagen aushelfen musste, indem er Wohltäter bewegte, sich für die Klosternot zu öffnen. Die frühen Missionsbenediktiner hatten immer Not, und deshalb war es sicher klug, sich den Bräutigam Mariens gewogen zu halten. So oder so ähnlich hat sich das Amrhein wohl gedacht.

Abtpräses Jeremias Schröder schildert, welche Bedeutung der heilige Josef für die Missionsbenediktiner von St. Ottilien hat. Bild: Gerald Mödlinger/Archiv

Dann aber erwies sich der Regensburger Bischof Senestrey als ein sehr ungnädiger Herr, und 1887 flüchtete die junge Missionsgesellschaft in die wohlwollendere Diözese Augsburg, nach Emming. Dort stand die alte Ottilienkapelle, sodass die heilige Ottilie in den Kreis der Patrone eingereiht werden musste.

Später wurde Jungfrau Maria wichtiger

Als 1895 eine große Krise über St. Ottilien hereinbrach, gelobten die Mönche ihr Kloster der Heiligen Jungfrau Maria als Hilfe der Christen an. Der von außen geholte neue Obere setzte dann aber durch, dass die Kirche des Klosters keinem der Vorgenannten, sondern dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht wurde. Da blieb dann nur noch wenig Platz für den heiligen Josef, außer in den Herzen der Mitbrüder. Sozusagen als Trost wurde im Klostergarten ein zierlicher Jugendstilschrein für den Nährvater Jesu errichtet und ein ordentlicher Seitenaltar in der Abteikirche.

Aber das ist ja immer die Rolle des heiligen Josef gewesen: still, bedacht und eher etwas an der Seite als im Mittelpunkt des Geschehens. Schön, dass Papst Franziskus jetzt ein Josefsjahr ausgerufen hat, das bis zum 8. Dezember 2021 gehen soll. Gelegenheit, einen Heiligen zu ehren, der mitten im Leben stand, weder Bischof noch Ordensmann war und dafür die Verantwortung für eine Familie trug. (lt)

