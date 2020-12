vor 1 Min.

Zum Vögel beobachten auf den neuen Turm bei Aidenried

Plus Der Aussichtsturm am Ammerseeufer bei Aidenried ist jetzt fertig. Auch sonst hat sich dort einiges getan.

Von Alfred Schubert

Der Naturbeobachtungsturm in Aidenried steht jetzt. Dies teilte Pähls Bürgermeister Werner Grünbauer dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit.

Der aus Holz gebaute Turm hat eine zehn Quadratmeter große Aussichtsplattform, die rund drei Meter über dem Niveau des Sees liegt. Sie bietet in dem flachen Gelände am See einen geeigneten Platz für die Beobachtung von Vögeln im Ammerdelta. In diesem Teil des Ammersees überwintern zahlreiche Zugvögel aus Nordeuropa, die Vogelbeobachter anziehen. Zum Schutz der Vogelfreunde gegen die Witterung ist die Plattform überdacht. Demnächst soll auch das Gelände am Turm hergerichtet werden. Zur Seeseite hin sind bereits einige große Steine abgelegt worden, die als Wellenbrecher den Turm schützen sollen.

Im Freizeitgelände ist viel passiert

Der Naturbeobachtungsturm ist Teil der Neugestaltung des gemeindeeigenen Freizeitgeländes am Ammersee, die von der Europäischen Union aus Mitteln des Leader-Programms gefördert wird. Dem Turmbau gingen die Neuanlage des Parkplatzes und Verbesserungen der Liegewiese voraus. Ein wesentlicher Bestandteil war die Abtragung eines Hügels, der die Liegewiese auf der Ostseite vom Parkplatz trennte. Dadurch wurde mehr Platz für Autos und für Badegäste geschaffen. Im Zuge der Arbeiten wurden auch ein Kiosk, eine Umkleidekabine und Sanitäranlagen gebaut. Gleichzeitig errichtete der Segelclub ein neues Vereinsheim und baute die alte Holzhütte ab.

Nördlich des Freizeitgeländes ist der Neubau eines Wirtshauses geplant, das die „Seewirtschaft“ ersetzen soll. Dieser ist jedoch nicht Teil des Leader-Projekts, sondern wird von einem Investor vorgenommen, der das Gelände von der Gemeinde gepachtet hat.

Eine Einweihungsfeier zur Eröffnung des Turms wird es laut Bürgermeister Grünbauer wegen der Corona-Pandemie nicht geben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen