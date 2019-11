vor 19 Min.

Zwei Autos stoßen bei Erpfting frontal zusammen

Schwerer Unfall zwischen Landsberg und Erpfting: Vier Personen werden zum Teil schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Erpfting und Landsberg sind am Freitagvormittag mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 10.30 Uhr zwei Autos wenige Hundert Meter vor dem Kreisverkehr aus bislang unbekannter Ursache frontal zusammen.

Demnach kam ein 50 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens - neben ihm saß ein 22-Jähriger - in Fahrtrichung Erpfting plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 72-Jährigen, dessen Ehefrau auf dem Beifahrersitz saß. Alle vier Insassen konnten die Fahrzeuge noch aus eigener Kraft verlassen. Die Frau klagte über Schmerzen in der Brust und wurde mit einem Rettungshubschauber in eine Klinik geflogen. Die drei anderen Personen wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. (lt)