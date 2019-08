13:57 Uhr

Zwei Baustellen am Lechufer: Jetzt kommen die Lastwagen in die Stadt

In Landsberg beginnen die Arbeiten an der Ufermauer südlich der Karolinenbrücke und für neuen Lechsteg. Schon vor Baubeginn gibt es Kritik.

Von Stephanie Millonig

Zwei große Wasserbauprojekte beginnen im September in Landsberg: In Höhe des Inselbades wird der Lechsteg gebaut und Mitte September beginnt die Sanierung der Ufermauer südlich der Karolinenbrücke, worüber das Wasserwirtschaftsamt in einer Pressemitteilung informiert. Bei beiden Baustellen werden Hilfsplateaus aus Kies im Lech aufgeschüttet, um dort arbeiten zu können. Die Baustelleneinrichtung für den Lechsteg beginnt am 2. Septermber und wird zwei bis drei Wochen dauern. Laut Stadtbauamt wird eine Baustraße eingerichtet, die in Höhe des Lechs beginnt und teilweise asphaltiert wird. Dann wird der Kies aufgeschüttet.

Start für die Ufermauersanierung ist Mitte September. Für den östlichen Teil der Ufermauer werden Kies und Baumaterialien über die Straße in der Pössinger Au am Campingplatz und der Staustufe 15 vorbei über den uferbegleitenden Weg bis zum kleinen Parkplatz zwischen Klösterl und Eingang zum Wildpark transportiert. Die Baustelleneinrichtung wird laut Pressemitteilung rund einen Monat dauern.

Zugang in den Wildpark gesperrt

In dieser Zeit ist der Zugang über das Klösterl und den Campingplatz gesperrt. Auch die Verbindung zur Teufelsküche und nach Pitzling am Lech entlang ist gekappt, da südlich der Staustufe ein Stück der Uferstraße den Lkw vorbehalten ist.

Ob diese Sperrungen bis zum Ende der Bauphase an der Ufermauer Ost andauern sollen, wird derzeit noch geprüft. Erreichbar bleibt der Wildpark über den sogenannten Eselsteig, der vom Wohngebiet Krachenberg aus angesteuert werden kann, und über die Villgradter Schlucht, die über einen Weg vom Pössinger Weg aus angeschlossen ist. Die Sanierung auf der Ostseite soll im März 2020 abgeschlossen sein. Auf der Westseite erfolgt die Sanierung von der Straße am Englischen Garten aus, die in wechselnden Teilabschnitten von 30 Metern halbseitig gesperrt wird. Auch hier wird an einer Stelle ein Deich aufgeschüttet werden. Im Westen soll die Sanierung im Juli 2020 abgeschlossen sein.

Baustellen sorgen für Diskussion

Beide Baustellen sorgen mittelbar oder unmittelbar für Diskussion in Landsberg: Die Skater, deren Anlage am Inselbad wegen der Arbeiten dort weichen musste, wünschen sich eine Interimslösung. Dass der Wildpark nur noch schwer zu erreichen ist wegen der Arbeiten südlich der Ufermauer, sorgt bereits für politische Reaktionen: Sowohl die SPD als auch Stadtrat Jonas Pioch (Landsberger Mitte) kritisieren die Sperrung.

Direkte Anlieger am Lechufer haben wiederum Angst um ihre Häuser, wenn auf der Ostseite Spundwände zur Sicherung der Mauer gerammt werden.

