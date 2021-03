vor 32 Min.

Zwei Dramen und viele Baustellen in Denklingen

Plus Im Jahr 2020 wird Denklingen von gleich zwei tragischen Unfällen erschüttert. Doch vor allem von den Bauprojekten berichtet der Bürgermeister viel Gutes.

Von Dominik Stenzel

In Denklingen ist wohl jeder froh, dass das Jahr 2020 vorüber ist. Weit über die Region hinaus bekannt wurde die Gemeinde wegen zwei tragischer Unglücksfälle mit insgesamt acht Todesopfern. Auf politischer Ebene konnten hingegen mehrere Millionenprojekte vorangetrieben werden und stehen vor dem Abschluss. Doch auch hier blieb die Gemeinde nicht von negativen Nachrichten verschont. Im Gespräch mit dem LT gibt Bürgermeister Andreas Braunegger einen Überblick.

„Es war ein ereignisreiches und sehr schwieriges Jahr“, sagt Braunegger rückblickend. Die beiden tragischen Unfälle, die über den Landkreis Landsberg hinaus für Betroffenheit sorgten, hätten Denklingen in eine Schockstarre versetzt. Im Juni war eine 49-jährige Frau aus der Nähe von Friedberg mit ihrem Wagen, in dem die beiden zwölf und 14 Jahre alten Töchter sowie ein weiteres 14-jähriges Mädchen saßen, auf der B17 plötzlich in den Gegenverkehr geraten und mit einem Sattelzug kollidiert. Für die vier Autoinsassen kam jede Hilfe zu spät.

Blumen und Kerzen erinnern an der Unfallstelle an die vier Toten des Unglücks. Bild: Julian Leitenstorfer

Nur rund vier Monate später wurden vier Männer im Alter von 16, 34 und 37 Jahren auf einer Baustelle in Denklingen von einer einstürzenden Betondecke getötet. Sie alle waren bei einer Denklinger Baufirma angestellt und kamen aus dem Landkreis Landsberg. Das Unglück hat Braunegger zufolge aber auch gezeigt: Die Gemeinde hält gerade in schweren Zeiten zusammen. Im Dezember wurde eine Bürgerstiftung ins Leben gerufen, die auch in Zukunft in Not geratene Menschen aus Denklingen und seinen Ortsteilen unterstützen soll. Für die Familien der Todesopfer wurde bislang eine sechsstellige Summe gesammelt, berichtet Braunegger.

Erfreulich ist laut Braunegger, dass es in den vergangenen Monaten mit mehreren Großprojekten voranging, die zum Teil nicht so teuer werden wie gedacht. „Wir haben für die Ausschreibungen bewusst einen Zeitpunkt gewählt, an dem Firmen Aufträge für das nächste Jahr gebraucht haben“, sagt der Bürgermeister. Als Beispiel nennt er das Bürger- und Vereinszentrum, das im Spätherbst komplett fertiggestellt sein soll. Der 53-Jährige schätzt nach derzeitigem Stand, dass sich die Gesamtkosten auf zehn bis elf Millionen Euro belaufen werden. Zunächst waren 12,5 Millionen Euro veranschlagt.

Auch am Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen wird gebaut. Bild: Julian Leitenstorfer

Die Arbeiten am Hackschnitzelgebäude, das später das Bürger- und Vereinszentrum und den geplanten Kindergarten beheizen soll, befinden sich ebenfalls auf der Zielgeraden: „Bis Ende März wird und muss die Heizanlage in Betrieb sein, damit wir die Förderung erhalten“, sagt Braunegger. Der Innenausbau der Arztpraxis im früheren Rathaus soll im Sommer abgeschlossen werden. Am Rathausplatz werden die Mauern um das Kriegerdenkmal gefertigt, anschließend soll im südlichen Bereich mit dem Straßenbau begonnen werden. Bei der Trinkwasserversorgung, die für rund zehn Millionen Euro erneuert wird, sind laut Andreas Braunegger noch einige Wasserleitungen zu verlegen. Auch hier sei er aber optimistisch, dass die Arbeiten dieses Jahr abgeschlossen werden können.

Kindergarten: Denklingen wartet auf Entscheidung der Regierung

Bei anderen Projekten gibt es hingegen Verzögerungen. Der Bau des neuen Kindergartens, der bei Braunegger „auf höchster Stufe“ stehe, ist weiter in der Schwebe. Im Mai 2020 wollte die Regierung von Oberbayern wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2018 keinen Zuschuss zum mit 6,3 Millionen Euro veranschlagten Projekt zahlen. „Es macht für uns keinen Sinn, ohne Förderung zu bauen“, sagt der Denklinger Bürgermeister, der weiter auf Zuschüsse hofft. „Wir müssen abwarten, was die Regierung von Oberbayern sagt und wie sie den Haushalt 2021 bewertet.“ In der neuen Tagesstätte sollen 160 Kinder in acht Gruppen betreut werden. Wie kürzlich bekannt wurde, wird es in Denklingen ab September außerdem einen Waldkindergarten geben. Das biete sich wegen der örtlichen Gegebenheiten an, sagt Braunegger.

Das bei manchen Anwohnern umstrittene Baugebiet „Hinterberg“ liegt ebenfalls weiter auf Eis. Nach einer Normenkontrollklage hatte die Gemeinde eine Münchner Anwaltskanzlei mit der Prüfung des Bebauungsplans beauftragt und muss darin nun Mängel beheben. Es gebe noch keine Rückmeldung, wann der Gerichtstermin stattfinden wird. Deswegen wolle er auch keine Prognose abgeben, wann die Bauplätze vergeben werden können.

Kredit über 4,8 Millionen Euro aufgenommen

Wegen der Fülle an großen und kostspieligen Projekten hat die Gemeinde im vergangenen Jahr einen Kredit über 4,8 Millionen Euro aufgenommen. „Das ist ein ganz normaler Vorgang, der 2019 schon im Haushalt eingeplant war“, sagt Braunegger. Die Finanzen der Gemeinde litten außerdem darunter, dass der ortsansässige Automobilzulieferer Hirschvogel gerade in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen hatte: Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer gingen deutlich zurück. Mittlerweile läuft es beim Denklinger Unternehmen wieder besser. Wird auch die Gemeinde finanziell profitieren? Andreas Braunegger hält sich bedeckt: „Momentan können wir dazu noch keine Auskunft geben.“

