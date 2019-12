vor 3 Min.

Zwei Kajakfahrer kentern auf dem Ammersee

Die Wasserwachten Herrsching und Dießen waren am ersten Weihnachtsfeiertag im Einsatz. Vor der Herrschinger Bucht waren zwei Kajakfahrer gekentert.

Die Wasserwacht muss auch an den Feiertagen ausrücken. Im Ammersee bei Herrsching verunglücken zwei Männer mit ihrem Kajak.

Von Stephanie Millonig

Wie Siegfried Dumbsky von der Kreiswasserwacht berichtet, nutzten am ersten Weihnachtsfeiertag viele Kitesurfer am Rieder Eck bei Herrsching den starken Wind für ihren Sport. Auch zwei Kajakfahrer seien vor der Herrschinger Bucht unterwegs gewesen. Beide kenterten um die Mittagszeit und kamen laut Dumbsky nicht mehr selbstständig in ihre Boote.

Kitesurfer alarmiert die Rettungskräfte

Ein Kitesurfer bemerkte dies und rief bei der Integrierten Rettungsleitstelle an. Die Wasserwachten Dießen und Herrsching hätten die beiden Männer aus dem Wasser geholt und dem Rettungsdienst am Ufer übergeben, sagt Siegfried Dumbsky. Beide Sportler seien jedoch sehr gut mit Trockenanzügen ausgerüstet gewesen und hätten nach einer kurzen Untersuchung entlassen werden können. Die Feuerwehr Herrsching sei mit einem First-Risponder-Team vor Ort gewesen. (lt)

