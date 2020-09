vor 18 Min.

Zwei Millionen Euro für die neue Ortsmitte von Ramsach

Plus In Ramsach wird die Dorfstraße neu gestaltet. Autofahrer müssen sich auf eine lange Sperrung einstellen. Was sich Penzing von der Maßnahme erhofft.

Von Christian Mühlhause

Die Ortsmitte von Ramsach soll im Rahmen der Dorferneuerung im kommenden Jahr umgestaltet werden. Den aktuellen Planungsstand und den Zeitplan stellte Bertram Mooser vom beauftragten Ingenieurbüro kürzlich im Penzinger Bauausschuss vor. Klar ist schon jetzt: Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine lange Sperrung der Straße einstellen.

Mit dem Vorhaben – das nach jetzigem Stand zwei Millionen Euro brutto kosten wird – sollen in Ramsach gleich mehrere Verbesserungen erreicht werden. So ist vorgesehen, dass der Bereich rund ums Kriegerdenkmal platzähnlich gestaltet und so attraktiver werden soll. Außerdem sollen bauliche Veränderungen dazu führen, dass der Verkehr langsamer durch die Dorfmitte fährt.

Erreicht werden soll die höhere Attraktivität laut Mooser unter anderem dadurch, dass der Platz beim Kriegerdenkmal etwas angehoben wird, um dessen Wirkung zu verstärken. Vorgesehen sind auch eine zusätzliche Grünfläche und eine Sitzbank. Auch soll der Maibaum mehr in Richtung Straßenmitte versetzt werden, um den Platzcharakter zu stärken. „Es bleibt aber noch ausreichend Platz für den Verkehr“, versichert der Ingenieur.

Die Dorfstraße in Ramsach wird optisch verschmälter

Vorgesehen ist zudem, die 5,5 Meter breite Dorfstraße optisch zu verschmälern, indem an den Rändern jeweils überfahrbares Pflaster auf einer Breite von 50 Zentimetern verbaut wird. Geschaffen werden soll laut dem präsentierten Plan auch ein Gehweg mit einer Breite von 1,6 Metern. „Weil es technisch nicht anders möglich ist, wird der Gehweg aber nicht nur auf einer Straßenseite sein, sondern abwechselnd auf der Ost- und der Westseite“, informiert Bürgermeister Peter Hammer. Der Gehweg werde eine Höhe von sechs Zentimetern haben, sodass er im Notfall auch überfahren werden könnte, so der Planer. Für Radfahrer wird es an der künftig barrierefreien Bushaltestelle die Möglichkeit geben, ihr Rad dort abzustellen.

Die aus drei Wegen bestehende Verbindung zwischen Bäckergasse und Dorfstraße soll durch eine Absenkung auf einer Länge von 85 Metern zu einer Einmündung zusammengefasst werden . Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Erneuert werden soll die Dorfstraße zwischen dem Kleiberweg im Norden und dem südlichen Ortsrand. In dem Zuge soll auch die aus drei Wegen bestehende Verbindung zwischen Bäckergasse und Dorfstraße durch eine Absenkung auf einer Länge von 85 Metern zu einer Einmündung zusammengefasst werden. In dem Bereich wird die Straße laut Mooser etwas aufgeweitet. Dies sei möglich, da es sich größtenteils um öffentlichen Grund handle. Kleinere Flächen seien zudem erworben worden. Dadurch sei auch mehr Platz vorhanden, der wichtig sei, um die Steigung – es sind an der Stelle der Dorfstraße 13 Prozent – und die Kurvenradien in Einklang mit der geplanten Zusammenfassung der Einmündungen der Bäckergasse zu bringen, so Bertram Mooser.

Neuer Zugang zum Friedhof

Veränderungen gibt es auch beim Zugang zum Friedhof. Von der Dorfstraße aus ist dieser über eine Treppe mit Zwischenpodest erreichbar. Die Stufen beim südöstlichen Eingang weichen für eine Rampe, sodass Rollstuhlfahrer über diesen Weg zu den Gräbern gelangen können. Ein Gemeinderat regte an, im Zuge der Maßnahme auch gleich den Friedhofsweg mitzumachen. „Wer da zum Friedhof läuft, bricht sich wegen des Zustandes der Straße die Beine“, äußerte er. Zustimmung zu dem Vorschlag kam von Bürgermeister Peter Hammer. Er erhielt inzwischen vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten das „positive Signal“, dass die Maßnahme voraussichtlich förderfähig ist. Die Förderung des Projekts wird zwischen 60 und 65 Prozent liegen, informiert der Bürgermeister. Aufgreifen will er den Vorschlag in jedem Fall. „Es ist wenig Aufwand. Zur Not machen wir es selbst.“

Ausschreibung soll bis November erfolgen

Geht es nach dem Planer Mooser, soll die Ausschreibung möglichst bis November erfolgen, um günstigere Preise bei den Baufirmen zu erzielen, als sie die Gemeinde im März erzielen könnte, verweist er. Gebaut werden soll, geht es nach dem Planer, möglichst ab Ostern 2021. Bei der Information, dass die Bauzeit ein Jahr betrage und eine Vollsperrung erfolgen werde, ging ein vernehmbares Raunen durch die Schulaula, in der die Mitglieder des Bauausschusses tagten. „Lieber bauen wir ein Jahr intensiv als zweieinhalb mit Teilsperrung“, sagte Mooser dazu. Anwohner kämen in der Zeit aber weiterhin zu ihren Grundstücken, fügte er an.

Enthalten in der Maßnahme ist auch die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Dorfstraße. In dem Zuge müsse auch geklärt werden, was mit Anschlüssen passiere, die Anwohner in der Vergangenheit eigenmächtig vorgenommen haben. „Vorschrift ist, dass das Regenwasser von Privatgrundstücken auf diesen auch versickern muss. Gibt es Gründe, dass der Boden beispielsweise so beschaffen ist, dass das Wasser nicht versickert, muss man Lösungen finden“, sagt der Bürgermeister.

