Zwei Millionen für einen Radweg: Ein Grund zum Nachdenken

Eine Radfahrer- und Fußgängerbrücke über den Lech für voraussichtlich acht bis neun Millionen Euro und dann noch ein Geh- und Radweg auf der Neuen Bergstraße für zwei Millionen Euro: Diese beiden Zahlen zeigen, was auf die städtischen Finanzen mit dem Umbau der Verkehrswege zukommen könnte, wenn man sich diesbezüglich alle Wünsche möglichst schnell erfüllen würde. Viel Geld für anderes bliebe da nicht mehr.

Aber so weit kommt es nun nicht, zumindest der Geh- und Radweg an der Neuen Bergstraße wird zunächst nicht gebaut. Natürlich widerspricht das den Zielmarken der städtischen Verkehrspolitik. Andererseits können solche Ziele auch nicht verabsolutiert werden und nicht alle Ausgaben rechtfertigen.

Im Falle der Neuen Bergstraße würden die notwendigen Ausgaben in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Verbesserungen stehen, zumal Radfahrer auf dem vorhandenen Gehweg geduldet sind. In jedem Fall ist hier eine besondere Eile fehl am Platz: Nicht wegen eines noch fehlenden Verkehrsentwicklungsplans (in dem dürfte tatsächlich kaum etwas anderes drinstehen als in allen früheren Studien zu diesem Thema), aber doch, weil bei zwei Millionen Euro auch nach Alternativen gesucht werden müsste.

Gibt es noch andere Möglichkeiten?

Dass der Verkehr nur noch in eine Richtung über den Landsberger Hauptplatz geführten werden könnte, ist so ein Hinweis, der im Stadtrat gegeben wurde. Oder wäre es wirklich ganz undenkbar, auf dem besonderen Streckenabschnitt Neue Bergstraße auf einer Länge von ein paar hundert Metern die Höchstgeschwindigkeit so weit zu drosseln, dass Autos und Fahrräder sich gefahrloser bewegen können? So gilt beispielsweise in der Hofmark und in der Herrenstraße in Dießen (ebenfalls Staatsstraße) Tempo 30.

