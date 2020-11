vor 32 Min.

Zwei Sondermarken mit Klostermotiven

Die Dominikanerinnen sind seit 175 Jahren in Landsberg. Wo es die Marken gibt

Das Kloster der Dominikanerinnen in Landsberg wollte sein 175-jähriges Bestehen in Landsberg heuer eigentlich mit einem großen Festgottesdienst in der Klosterkirche begehen. Wegen der Corona-Pandemie ist das aber nicht möglich. Jetzt sollen zwei besondere Briefmarken an das Jubiläum erinnern.

„Leider können wir aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jubiläum nur in sehr eingeschränktem Rahmen feiern“, sagt Schwester Antonia. Umso schöner sei es deswegen, dass mit zwei Sondermarken auf die lange Tradition des Dominikanerinnen-Klosters in Landsberg aufmerksam gemacht werde.

Die Idee einer Sondermarke hatte Michael Vivell, Geschäftsführer des Derpart Reisebüros Vivell, als er die Fotoausstellung „Kloster.Leben“ der Landsberger Fotografin Conny Kurz besuchte. Diese hatte ein Jahr lang das Leben von zehn Schwestern der Dominikanerinnen in Landsberg begleiten dürfen. Dabei entstand eine Fotodokumentation, die das Leben im Konvent zeigt. „Das Fotoprojekt hat mir wirklich schöne Einblicke hinter die Mauern des Dominikanerinnen-Klosters ermöglicht“, sagt Conny Kurz.

Die beiden Bildmotive der Marken, eine schaukelnde Schwester im Klostergarten und eine Rückansicht von drei Dominikanerinnen vor einem Alpenpanorama, stellte Conny Kurz für die beiden Sondermarken zur Verfügung. So entstanden zwei 75-Cent-Briefmarken, die für den bundesweiten Postservice der Logistik Mail Factory (LMF) verwendet werden können. Sie sind im Derpart Reisebüro Vivell, Partner von LMF, erhältlich. (lt)

Themen folgen