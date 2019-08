09:25 Uhr

Zwei Tote bei Unfall bei Peißenberg

Zwei junge Menschen sind am Dienstagabend bei einem Unfall zwischen Hohenpeißenberg und Peißenberg ums Leben gekommen.

Auf der B 472 ereignet sich ein schrecklicher Verkehrsunfall: Zwei Brüder sterben bei einem Zusammenstoß auf der Gegenfahrbahn.

Von Gerald Modlinger

Ein Brüderpaar ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 472 zwischen Hohenpeißenberg und Peißenberg ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, kam gegen 21.24 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Weilheim in einer lang gezogenen Linkskurve (Hohenwarter Kurve) auf die linke Fahrbahnseite ab. Dort kollidierte sein Wagen zunächst mit einem Kleintransporter, den ein 57-jähriger Mann aus Mittelfranken steuerte. Durch diese Kollision drehte sich das Fahrzeug des Weilheimers und stieß daraufhin mit großer Wucht mit seinem Heck gegen die Frontseite eines weiteren entgegenkommenden Pkws, an dessen Steuer ein 41-jähriger Weilheimer saß.

Die Straße war die ganze Nacht über gesperrt

Bei dem Zusammenstoß wurden der 20-jährige Unfallverursacher und sein auf dem Beifahrersitz sitzender 13-jähriger Bruder im Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute aus Peißenberg konnten die beiden zwar aus dem Auto befreien. Die Verunglückten waren jedoch so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Der entgegengekommene 41-jährige Autofahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der Kleintransporterfahrer blieb unverletzt.

An der Unfallstelle war ein Großaufgebot von Rotem Kreuz, den Feuerwehren aus Peißenberg und Hohenpeißenberg und der Polizei aus Weilheim, Schongau und Murnau im Einsatz.

Im Zuge des Rettungseinsatzes und zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße 472 bis 5.40 Uhr gesperrt.

Themen Folgen