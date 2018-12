vor 18 Min.

Zwei Unfälle auf eisglatten Straßen

Am Donnerstagmorgen waren die Straßen im Landkreis Landsberg stellenweise glatt. Das wurde zwei Autofahrern zum Verhängnis.

Von Stephanie Millonig

Auf eisglatten Fahrbahnen haben sich am Donnerstag im Landkreis Landsberg zwei Unfälle ereignet. Laut Polizei wurde einer 36-jährigen Geltendorferin um 8.05 Uhr überfrierende Nässe in einer S-Kurve zwischen Schondorf und der Gärtnerei Dumbsky bei Hechenwang zum Verhängnis. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Ihre drei Kinder im Alter von drei Monaten, zwei und acht Jahren blieben dem ersten Anschein nach unverletzt. Die Fahrerin selbst erlitt leichte Prellungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von 10.000 Euro.

Ins Schleudern geraten

Eine 19-jährige Landsbergerin kam um 8.15 Uhr zwischen Pitzling und Landsberg in einer vereisten Rechtskurve ins Schleudern. Ihr Wagen überschlug sich. Sie kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik. Am Pkw entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Ein Zeuge gab an, dass die junge Frau nicht zu schnell gefahren sei. Die Eisfläche sei nicht erkennbar gewesen. Die Feuerwehr sichert die Gefahrenstelle in der Waldschneise, bis der Winterdienst Abhilfe schaffte.

