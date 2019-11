Zwei neue Landrats-Kandidaten und ein Verzicht

Plus Wolfgang Buttner tritt für die ÖDP bei der Landratswahl an, Tobias Linke für die Bayernpartei. Warum die SPD darauf verzichtet.

Politische Neuigkeiten am Sonntagmittag: Die Ökologisch Demokratische Partei ( ÖDP) will einen Kandidaten für die Wahl zum Landrat aufstellen. Die Bayernpartei hat dies bereits getan und schickt Tobias Linke aus Hofstetten ins Rennen. Und die SPD hat erstmals seit vielen Jahren keinen eigenen Kandidaten.

Die Aufstellungsversammlung der ÖDP findet am Montag um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Geltendorf statt. Wolfgang Buttner aus Landsberg steht als Kandidat bereit, wie der 62-Jährige gegenüber dem LT bestätigte. Buttner ist Kreisrat und gehörte von 2008 bis 2014 auch dem Stadtrat an. Dem potenziellen Kandidaten ist es wichtig, das Thema Klimaschutz in den Wahlkampf um das Amt des Landrats einzubringen.

Die Gelegenheit beim Schopf packen

Der Kandidat der Bayernpartei, Tobias Linke, ist 25 Jahre alt und selbständiger Elektromeister. In seiner Freizeit engagiert er sich bei der Feuerwehr und für die Trachtenjugend. Als wichtigsten Beweggrund für seine Kandidatur führt Linke an: „Wenn man als junger Mensch die Gelegenheit bekommt irgendetwas zu bewegen, dann muss man die Gelegenheit beim Schopf packen. Trotz aller Politikverdrossenheit dürfen sich die jungen Menschen nicht tatenlos zu Hause verschanzen und auf alles schimpfen.“

Bislang sind Peter Friedl von den Grünen und Amtsinhaber Thomas Eichinger (CSU) von ihren Parteien für die Wahl nominiert worden. Die SPD verzichtet ganz bewusst auf einen Kandidaten, sagt Kreisvorsitzender Markus Wasserle aus Kaufering. In turbulenten Zeiten brauche es Kontinuität, erklärte Wasserle die Entscheidung.