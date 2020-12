vor 17 Min.

Zwei weitere Covid-19-Todesfälle im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg sind zwei weitere Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an.

Von Thomas Wunder

Am Mittwoch und Donnerstag sind im Landkreis Landsberg zwei weitere Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilt das Landratsamt am Freitag mit. Bei den Betroffenen handle es sich um eine hochbetagte Person mit schweren Vorerkrankungen und eine zwischen 75 und 85 Jahre alte Person mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19 auf 18.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, die sich in Quarantäne befinden, ist von Donnerstag auf Freitag von 247 auf 265 angestiegen. Leicht rückläufig ist die Zahl der Kontaktpersonen, die zu Hause bleiben müssen. Sie fiel von 1304 auf 1247. Auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, der angibt, wie viele Infizierte auf 100.000 Einwohner kommen, ist gesunken - von 162,1 am Donnerstag (0 Uhr) auf 152,1 am Freitag (0 Uhr).

