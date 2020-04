vor 27 Min.

Zwei weitere Menschen sterben nach Corona-Erkrankung

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Landsberg steigt nach den Osterfeiertagen. Bei der Anzahl der Erkrankungen gibt es keine Veränderungen.

Von Dominic Wimmer

Zwei weitere Menschen sind im Landkreis Landsberg an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, starben zwei Personen am Ostermontag. Beide hatten schwer Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Anzahl der Corona-Toten im Landkreis auf acht.

Über die Osterfeiertage war die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen angestiegen. Die Zahl lag am Ostermontag (14 Uhr) bei 289 Erkrankten. Am Gründonnerstag waren es 252 gewesen.

Im Klinikum wurden am Ostermontag neun Patienten behandelt, fünf davon stationär und drei auf der Intensivstation. Eine Person musste beatmet werden, meldet das Gesundheitsamt. Wie berichtet, gibt es im Landkreis auch eine Infektambulanz, in der Personen untersucht werden, die typische Symptome der Lungenkrankheit zeigen. Über die Feiertage waren dort täglich an die zehn Personen erschienen. (wimd)

