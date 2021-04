Zweitniedrigster Inzidenzwert in Bayern: Landsberg lockert bald

Der Corona-Inzidenzwert geht im Landkreis Landsberg Stück für Stück zurück. Zum Wochenende hin warten Lockerungen.

Elf neue Infektionen im Vergleich zum Vortag: Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwochmorgen für den Landkreis Landsberg insgesamt 3800 Personen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt damit auf einen Wert von 74,8. Am Dienstag hatte er noch bei 85,6 gelegen. Er gibt wieder, wie viele Menschen sich in den vergangenen Tagen auf 100.000 Einwohner infiziert haben beziehungsweise positiv getestet wurden.

Im bayernweiten Vergleich nimmt der Landkreis Landsberg einen Spitzenplatz ein - er hat den zweitniedrigsten Inzidenzwert. Nur der Landkreis Tirschenreuth (70,8) steht besser da. Viel wichtiger ist aber die Tendenz: Seit vergangenen Sonntag liegt der Wert im Landkreis Landsberg unter 100. Am Donnerstag - ein erneuter Wert unter der kritischen Marke gilt als höchstwahrscheinlich - ist der fünfte Tage in Folge. Und das würde bedeuten, dass ab Samstag Lockerungen in Kraft treten.

Unter anderem würde die derzeit nächtliche Ausgangssperre (22 bis 5 Uhr) wegfallen. Distanzunterricht an den Schulen würde aufgehoben (Viert-, Elft- und Abschlussklassen sind ohnehin ausgenommen) und private Treffen wären dann wieder zwischen zwei Haushalten möglich, wenn nicht mehr als fünf Menschen dabei sind. Details wird das Landratsamt dann spätestens am Freitag bekanntgeben.

Am Dienstag hatte das bayerische Kabinett unabhängig davon einige Lockerungen beschlossen.

